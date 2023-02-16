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https://sputniknews.com.tr/20230216/youtube-ceosu-susan-wojcicki-istifa-etti-1067140454.html
YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa etti
YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa etti
Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu olan YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki istifa etti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T21:40+0300
2023-02-16T21:43+0300
dünya
susan wojcicki
youtube
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Teknoloji devi Google’ın ilk çalışanlarından biri olan ve dünyaca ünlü çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir e-postada istifa ettiğini duyurdu. 54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacağı açıklandı. Wojcicki'nin istifası, YouTube'un reklam gelirinin TikTok ve Facebook'un reels gibi kısa biçimli video hizmetleri ve Netflix gibi platformların izlenme süresi için yoğun rekabetin ortasında ikinci çeyrekte düşmesi sonrası geldi.Wojcicki e-postada, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını ve Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi. Daha önce Google'da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Wojcicki, 2014'te YouTube'un CEO'su olmuştu.Google'a 2008'de katılan Stanford Üniversitesi mezunu olan Mohan ise, YouTube’da Shorts ve Music'i oluşturmaya odaklanmıştı. CEO değişikliği Google hisselerinde yüzde 1'den daha az düşüşe neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220524/youtube-ceosu-wojcicki-bilgi-ukraynadaki-catismalarda-en-onemli-rolu-oynuyor-1056644875.html
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susan wojcicki, youtube
susan wojcicki, youtube

YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa etti

21:40 16.02.2023 (güncellendi: 21:43 16.02.2023)
© AP Photo / Reed SaxonSusan Wojcicki
Susan Wojcicki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Reed Saxon
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Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu olan YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki istifa etti.
Teknoloji devi Google’ın ilk çalışanlarından biri olan ve dünyaca ünlü çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir e-postada istifa ettiğini duyurdu.
54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacağı açıklandı. Wojcicki'nin istifası, YouTube'un reklam gelirinin TikTok ve Facebook'un reels gibi kısa biçimli video hizmetleri ve Netflix gibi platformların izlenme süresi için yoğun rekabetin ortasında ikinci çeyrekte düşmesi sonrası geldi.
Wojcicki e-postada, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını ve Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi. Daha önce Google'da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Wojcicki, 2014'te YouTube'un CEO'su olmuştu.
Google'a 2008'de katılan Stanford Üniversitesi mezunu olan Mohan ise, YouTube’da Shorts ve Music'i oluşturmaya odaklanmıştı. CEO değişikliği Google hisselerinde yüzde 1'den daha az düşüşe neden oldu.
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