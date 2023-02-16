https://sputniknews.com.tr/20230216/ukraynaya-kac-adet-yeni-alman-pantheri-gidecek-ve-cepheye-ne-zaman-ulasacak-1067112996.html

Ukrayna'ya kaç adet yeni Alman Panther’i gidecek ve cepheye ne zaman ulaşacak?

Ukrayna'ya kaç adet yeni Alman Panther’i gidecek ve cepheye ne zaman ulaşacak?

Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yeni KF-51 Panther tanklarının da tedarik edilebileceğini... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T14:35+0300

2023-02-16T14:35+0300

2023-02-16T14:35+0300

almanya

leopard 2

ukrayna krizi

kf-51 tankı

ukrayna

t-90

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Rheinmetall, ilk olarak Haziran 2022'de Eurosatory fuarında sergilediği KF-51 Panther tanklarının üretimine Alman hükümetinin tedarikine onay vermesi halinde 15-18 ay içinde başlamayı planlıyor.Yeni değil, modernize edilmiş tankKF-51, Alman Leopard 2 tankının gövdesi, motoru ve şanzımanı baz alınarak oluşturuldu. Tankta yeni bir taret, otomatik yükleyici ve enstrümantasyona sahip 130 mm L52 topun yanı sıra İsrail yapımı Hero-120 saldırı uçağı fırlatıcısı ve kendi keşif quadcopter'i bulunuyor.Rheinmetall bu aracı muhtemelen, şu ana kadar 3 bin 563 adet ürettiği mevcut Leopard 2 tanklarının kökten modernizasyonu amacıyla geliştirdi. Eski Leopard 2 fabrikada demonte ediliyor, gövdeye yeni bir motor ve şanzıman yerleştiriliyor, yeni bir taret ve ekipman takılıyor ve böylece KF-51 ortaya çıkıyor.Leopard 2, belirlenen hedefi 3000-3500 metre mesafeden vurabiliyorken, yeni 130 mm'lik top, hedeflenen ateş mesafesinin iki katına, yani 6000-7000 metreye kadar çıkmasına imkan veriyor.Örneğin, Rus T-90 Prorıv tankının atış menzili 5 bin metre. Eski Alman tanklarının atış menzili yeni Rus tanklarına göre çok daha düşük olması nedeniyle modernize edilmelerine ihtiyaç duyuldu.KF-51'in zayıf bir noktası bulunuyor; gövde ile kule arasında ön projeksiyon alanının yaklaşık yüzde 20'sini kaplayan geniş bir boşluk. M1A1 Abrams tankında da aynı dezavantaj söz konusu. Bu boşluğa isabet eden yüksek patlayıcı başlıklı mermi, tankın gövdesi ile kulesi arasında, döner mekanizmasının bozulmasına ve kulenin sıkışmasına yol açacak bir patlama kuvveti yaratarak, kuleyi bile imha edebilir.Üç yıldan daha erken sürede hazır hale gelmesi imkansızLeopard 2, 1979'dan 2015'e kadar yılda ortalama 98 adet olarak üretildi. KF-51'in eski bir Leopard 2'nin gövdesinden yapıldığı ve motor, şanzıman, yeni bir taret ve ekipman değişimi göz önüne alındığında, Rheinmetall'in yılda yaklaşık 120-150 veya 6 ayda 60-70 adet üretebileceği varsayılabilir. Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çok az bir miktar.Üstelik şu anda KF-51'in sadece sergi örneği ve reklam kitapçıkları bulunuyor. Rheinmetall, Alman hükümetinin onay vermesinin ardından 15-18 ay, yani yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu tankların üretimine başlayabileceğini belirtiyor. İlk partinin kullanıma hazır hale gelmesi de en az altı aylık bir süre gerektiriyor. Ayrıca Ukraynalı tankçıların eğitilmesi, tankların Ukrayna'ya teslimatı, tank birimlerinin konuşlandırılması ve savaşa hazır hale getirilmelerini sağlamak da zaman alacak.Alman hükümeti, şu anda üretimine onay verse bile, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin KF-51 tanklarının ilk birimleri yaklaşık üç yıl sonra savaşa hazır hale gelecek. Yani yeni Alman tankları bu savaşa yetişmeyebilir.

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almanya, leopard 2, kf-51 tankı, ukrayna, t-90