https://sputniknews.com.tr/20230216/ukraynadan-kirima-iha-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-ihalari-vurdu-1067117003.html
Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu
Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki Sivastopol kentinin Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun kente İHA'larla saldırdığını ve 2 İHA'nın... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T13:32+0300
2023-02-16T13:32+0300
2023-02-16T13:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kırım
rusya
insansız hava aracı
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Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Razvojayev, "Ukrayna'nın İHA'ları yine saldırdı. Şu anki durum: Deniz üzerinde 2 İHA vuruldu. Hava savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımız saldırıyı püskürtmeye devam ediyor" dedi.Razvojayev, hava savunma sistemlerinin ve Karadeniz Filosu'nun Sivastopol semalarındaki 2 İHA'nın 2'sini de vurduğunu, Kırım semalarında birkaç İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Razvojayev, İHA'ların Kırım ve Sivastopol'ün tam olarak hangi kesiminde görüldüğüne dair bir bilgi paylaşmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230216/politico-blinken-abdnin-ukraynayi-kirimi-alma-plani-yapmaya-tesvik-etmedigini-soyledi-1067103862.html
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ukrayna, kırım, rusya, insansız hava aracı
ukrayna, kırım, rusya, insansız hava aracı
Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki Sivastopol kentinin Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun kente İHA'larla saldırdığını ve 2 İHA'nın vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Kırım semalarında da birkaç İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Razvojayev, "Ukrayna'nın İHA'ları yine saldırdı. Şu anki durum: Deniz üzerinde 2 İHA vuruldu. Hava savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımız saldırıyı püskürtmeye devam ediyor" dedi.
Razvojayev, hava savunma sistemlerinin ve Karadeniz Filosu'nun Sivastopol semalarındaki 2 İHA'nın 2'sini de vurduğunu, Kırım semalarında birkaç İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Razvojayev, İHA'ların Kırım ve Sivastopol'ün tam olarak hangi kesiminde görüldüğüne dair bir bilgi paylaşmadı.