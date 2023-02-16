https://sputniknews.com.tr/20230216/ukraynadan-kirima-iha-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-ihalari-vurdu-1067117003.html

Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu

Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki Sivastopol kentinin Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun kente İHA'larla saldırdığını ve 2 İHA'nın... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T13:32+0300

2023-02-16T13:32+0300

2023-02-16T13:32+0300

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Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Razvojayev, "Ukrayna'nın İHA'ları yine saldırdı. Şu anki durum: Deniz üzerinde 2 İHA vuruldu. Hava savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımız saldırıyı püskürtmeye devam ediyor" dedi.Razvojayev, hava savunma sistemlerinin ve Karadeniz Filosu'nun Sivastopol semalarındaki 2 İHA'nın 2'sini de vurduğunu, Kırım semalarında birkaç İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Razvojayev, İHA'ların Kırım ve Sivastopol'ün tam olarak hangi kesiminde görüldüğüne dair bir bilgi paylaşmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230216/politico-blinken-abdnin-ukraynayi-kirimi-alma-plani-yapmaya-tesvik-etmedigini-soyledi-1067103862.html

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