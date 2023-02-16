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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/ukraynadan-kirima-iha-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-ihalari-vurdu-1067117003.html
Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu
Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki Sivastopol kentinin Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun kente İHA'larla saldırdığını ve 2 İHA'nın... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T13:32+0300
2023-02-16T13:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kırım
rusya
insansız hava aracı
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Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Razvojayev, "Ukrayna'nın İHA'ları yine saldırdı. Şu anki durum: Deniz üzerinde 2 İHA vuruldu. Hava savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımız saldırıyı püskürtmeye devam ediyor" dedi.Razvojayev, hava savunma sistemlerinin ve Karadeniz Filosu'nun Sivastopol semalarındaki 2 İHA'nın 2'sini de vurduğunu, Kırım semalarında birkaç İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Razvojayev, İHA'ların Kırım ve Sivastopol'ün tam olarak hangi kesiminde görüldüğüne dair bir bilgi paylaşmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230216/politico-blinken-abdnin-ukraynayi-kirimi-alma-plani-yapmaya-tesvik-etmedigini-soyledi-1067103862.html
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ukrayna, kırım, rusya, insansız hava aracı
ukrayna, kırım, rusya, insansız hava aracı

Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu

13:32 16.02.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki Sivastopol kentinin Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun kente İHA'larla saldırdığını ve 2 İHA'nın vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Kırım semalarında da birkaç İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Razvojayev, "Ukrayna'nın İHA'ları yine saldırdı. Şu anki durum: Deniz üzerinde 2 İHA vuruldu. Hava savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımız saldırıyı püskürtmeye devam ediyor" dedi.
Razvojayev, hava savunma sistemlerinin ve Karadeniz Filosu'nun Sivastopol semalarındaki 2 İHA'nın 2'sini de vurduğunu, Kırım semalarında birkaç İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Razvojayev, İHA'ların Kırım ve Sivastopol'ün tam olarak hangi kesiminde görüldüğüne dair bir bilgi paylaşmadı.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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Politico: Blinken, ABD'nin Ukrayna'yı Kırım'ı alma planı yapmaya teşvik etmediğini söyledi
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