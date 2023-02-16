Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/ukrayna-harekatiyla-ilgili-calisma-grubunun-raporu-putine-gonderildi--1067129316.html
Ukrayna harekatıyla ilgili çalışma grubunun raporu Putin'e gönderildi
Ukrayna harekatıyla ilgili çalışma grubunun raporu Putin'e gönderildi
Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Genel Konsey Sekreteri Andrey Turçak, Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun Rusya Devlet... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T16:47+0300
2023-02-16T16:47+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşik rusya partisi
vladimir putin
ukrayna
çalışma grubu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066985202_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f027dc1f19eaed972061a55c9640151.jpg
Turçak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun raporu Devlet Başkanı’na gönderildi” ifadesini kullandı. Raporun içeriğiyle ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Daha önce Turçak, raporun, askerlerin kayıp sayılması için gereken sürenin 3 aya indirilmesi ve her bölgede gaziler için rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması ve gaziler için emeklilik garantisi ile ilgili önerileri içereceğini dile getirmişti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066985202_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea3352dfa98c847226dfb3f12fb3573b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, birleşik rusya partisi, vladimir putin, ukrayna, çalışma grubu
rusya, birleşik rusya partisi, vladimir putin, ukrayna, çalışma grubu

Ukrayna harekatıyla ilgili çalışma grubunun raporu Putin'e gönderildi

16:47 16.02.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Genel Konsey Sekreteri Andrey Turçak, Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir rapor gönderdiğini belirtti.
Turçak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun raporu Devlet Başkanı’na gönderildi” ifadesini kullandı.
Raporun içeriğiyle ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Daha önce Turçak, raporun, askerlerin kayıp sayılması için gereken sürenin 3 aya indirilmesi ve her bölgede gaziler için rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması ve gaziler için emeklilik garantisi ile ilgili önerileri içereceğini dile getirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала