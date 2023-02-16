https://sputniknews.com.tr/20230216/ukrayna-harekatiyla-ilgili-calisma-grubunun-raporu-putine-gonderildi--1067129316.html
Ukrayna harekatıyla ilgili çalışma grubunun raporu Putin'e gönderildi
Ukrayna harekatıyla ilgili çalışma grubunun raporu Putin'e gönderildi
Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Genel Konsey Sekreteri Andrey Turçak, Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun Rusya Devlet... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T16:47+0300
2023-02-16T16:47+0300
2023-02-16T16:47+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşik rusya partisi
vladimir putin
ukrayna
çalışma grubu
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Turçak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun raporu Devlet Başkanı’na gönderildi” ifadesini kullandı. Raporun içeriğiyle ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Daha önce Turçak, raporun, askerlerin kayıp sayılması için gereken sürenin 3 aya indirilmesi ve her bölgede gaziler için rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması ve gaziler için emeklilik garantisi ile ilgili önerileri içereceğini dile getirmişti.
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rusya, birleşik rusya partisi, vladimir putin, ukrayna, çalışma grubu
rusya, birleşik rusya partisi, vladimir putin, ukrayna, çalışma grubu
Ukrayna harekatıyla ilgili çalışma grubunun raporu Putin'e gönderildi
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Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Genel Konsey Sekreteri Andrey Turçak, Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir rapor gönderdiğini belirtti.
Turçak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun raporu Devlet Başkanı’na gönderildi” ifadesini kullandı.
Raporun içeriğiyle ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Daha önce Turçak, raporun, askerlerin kayıp sayılması için gereken sürenin 3 aya indirilmesi ve her bölgede gaziler için rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması ve gaziler için emeklilik garantisi ile ilgili önerileri içereceğini dile getirmişti.