https://sputniknews.com.tr/20230216/ukrayna-harekatiyla-ilgili-calisma-grubunun-raporu-putine-gonderildi--1067129316.html

Ukrayna harekatıyla ilgili çalışma grubunun raporu Putin'e gönderildi

Ukrayna harekatıyla ilgili çalışma grubunun raporu Putin'e gönderildi

Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Genel Konsey Sekreteri Andrey Turçak, Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun Rusya Devlet... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T16:47+0300

2023-02-16T16:47+0300

2023-02-16T16:47+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşik rusya partisi

vladimir putin

ukrayna

çalışma grubu

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Turçak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Özel askeri harekatla ilgili çalışma grubunun raporu Devlet Başkanı’na gönderildi” ifadesini kullandı. Raporun içeriğiyle ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Daha önce Turçak, raporun, askerlerin kayıp sayılması için gereken sürenin 3 aya indirilmesi ve her bölgede gaziler için rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması ve gaziler için emeklilik garantisi ile ilgili önerileri içereceğini dile getirmişti.

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rusya, birleşik rusya partisi, vladimir putin, ukrayna, çalışma grubu