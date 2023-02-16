https://sputniknews.com.tr/20230216/turkiyedeki-konutlarin-yuzde-60inin-zorunlu-deprem-sigortasi-var-1067118803.html

Türkiye’deki konutların yüzde 60’ının zorunlu deprem sigortası var

Türkiye’deki konutların yüzde 60’ının zorunlu deprem sigortası var

Marmara’da 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatıldı. Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun 2021 Faaliyet... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T13:58+0300

2023-02-16T13:58+0300

2023-02-16T13:58+0300

türkiye

deprem

deprem sigortası

deprem afetine hazır mıyız

dask

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

bolu

hakkari

gaziantep

diyarbakır

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17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen, çok büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi’nden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştı. Bu tedbirlerin en önemlilerinden biri de Zorunlu Deprem Sigortası’na (ZDS) ilişkin düzenleme oldu.2000 yılından bugüne tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması esnasında konutun sigortalı olması şartı aranmaya başladı. 2012 yılından yapılan düzenleme ile elektrik ve su aboneliği işlemlerinde “Zorunlu Deprem Sigortası’nın varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir" hükmü çerçevesinde, 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren tüm elektrik ve su idarelerinde abonelik işlemleri esnasında ZDS kontrolleri yapılmaya başladı.En fazla sigorta yaptıran il BoluDoğal Afet Sigortaları Kurumu’nun 2022 yılında yayınladığı 2021 faaliyet raporuna göre zorunlu olmasına karşın Türkiye genelindeki konutların sadece yüzde 60’ı sigorta kapsamında yer aldı. Sigortalılık oranın en yüksek olduğu il yüzde 98 oranında Bolu oldu. Bolu’yu yüzde 94 ile Yalova izlerken, Sakar yüzde 92’lik oran ile üçüncü sırada yer aldı. En az deprem sigortası yaptıran iller ise yüzde 14 ile Hakkari, yüzde 32 ile Gümüşhane, yüzde 34 oranında Muş oldu.Depremin etkilediği illerde durum ne?Kurumun 2021 faaliyet raporuna göre Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen 11 ilde en yüksek sigortalılık oranına sahip il yüzde 62 ile Gaziantep oldu. Onu sırası ile yüzde 60 ile Şanlıurfa, yüzde 55 ile Elazığ ve Kilis, yüzde 53 ile Malatya, yüzde 49 ile Adıyaman, yüzde 48 ile Kahramanmaraş, yüzde 47 ile Adana, yüzde 44 ile Hatay, yüzde 43 ile Osmaniye, yüzde 37 ile Diyarbakır sıralandı.

türkiye

bolu

hakkari

gaziantep

diyarbakır

hatay

kahramanmaraş

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2023

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deprem, deprem sigortası, deprem afetine hazır mıyız, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), bolu, hakkari, gaziantep, diyarbakır, hatay, kahramanmaraş