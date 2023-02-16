https://sputniknews.com.tr/20230216/turkiyedeki-konutlarin-yuzde-60inin-zorunlu-deprem-sigortasi-var-1067118803.html
Türkiye’deki konutların yüzde 60’ının zorunlu deprem sigortası var
Türkiye’deki konutların yüzde 60’ının zorunlu deprem sigortası var
Marmara’da 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatıldı. Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun 2021 Faaliyet... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T13:58+0300
2023-02-16T13:58+0300
2023-02-16T13:58+0300
türkiye
deprem
deprem sigortası
deprem afetine hazır mıyız
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
bolu
hakkari
gaziantep
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066803277_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6a3f9ec8e3421f9bdb5e9def81a1b1fc.jpg
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen, çok büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi’nden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştı. Bu tedbirlerin en önemlilerinden biri de Zorunlu Deprem Sigortası’na (ZDS) ilişkin düzenleme oldu.2000 yılından bugüne tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması esnasında konutun sigortalı olması şartı aranmaya başladı. 2012 yılından yapılan düzenleme ile elektrik ve su aboneliği işlemlerinde “Zorunlu Deprem Sigortası’nın varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir" hükmü çerçevesinde, 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren tüm elektrik ve su idarelerinde abonelik işlemleri esnasında ZDS kontrolleri yapılmaya başladı.En fazla sigorta yaptıran il BoluDoğal Afet Sigortaları Kurumu’nun 2022 yılında yayınladığı 2021 faaliyet raporuna göre zorunlu olmasına karşın Türkiye genelindeki konutların sadece yüzde 60’ı sigorta kapsamında yer aldı. Sigortalılık oranın en yüksek olduğu il yüzde 98 oranında Bolu oldu. Bolu’yu yüzde 94 ile Yalova izlerken, Sakar yüzde 92’lik oran ile üçüncü sırada yer aldı. En az deprem sigortası yaptıran iller ise yüzde 14 ile Hakkari, yüzde 32 ile Gümüşhane, yüzde 34 oranında Muş oldu.Depremin etkilediği illerde durum ne?Kurumun 2021 faaliyet raporuna göre Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen 11 ilde en yüksek sigortalılık oranına sahip il yüzde 62 ile Gaziantep oldu. Onu sırası ile yüzde 60 ile Şanlıurfa, yüzde 55 ile Elazığ ve Kilis, yüzde 53 ile Malatya, yüzde 49 ile Adıyaman, yüzde 48 ile Kahramanmaraş, yüzde 47 ile Adana, yüzde 44 ile Hatay, yüzde 43 ile Osmaniye, yüzde 37 ile Diyarbakır sıralandı.
türkiye
bolu
hakkari
gaziantep
diyarbakır
hatay
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066803277_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4236fba89b8e42b1339510432c320e57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
deprem, deprem sigortası, deprem afetine hazır mıyız, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), bolu, hakkari, gaziantep, diyarbakır, hatay, kahramanmaraş
deprem, deprem sigortası, deprem afetine hazır mıyız, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), bolu, hakkari, gaziantep, diyarbakır, hatay, kahramanmaraş
Türkiye’deki konutların yüzde 60’ının zorunlu deprem sigortası var
Abone ol
Özel
Marmara’da 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatıldı. Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun 2021 Faaliyet Raporu'na göre deprem sigortasının zorunlu olarak uygulanmasına rağmen Türkiye genelinde sigortalı bina oranı yüzde 60’ta kaldı.
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen, çok büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi’nden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştı. Bu tedbirlerin en önemlilerinden biri de Zorunlu Deprem Sigortası’na (ZDS) ilişkin düzenleme oldu.
2000 yılından bugüne tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması esnasında konutun sigortalı olması şartı aranmaya başladı. 2012 yılından yapılan düzenleme ile elektrik ve su aboneliği işlemlerinde “Zorunlu Deprem Sigortası’nın varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir" hükmü çerçevesinde, 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren tüm elektrik ve su idarelerinde abonelik işlemleri esnasında ZDS kontrolleri yapılmaya başladı.
En fazla sigorta yaptıran il Bolu
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun 2022 yılında yayınladığı 2021 faaliyet raporuna göre zorunlu olmasına karşın Türkiye genelindeki konutların sadece yüzde 60’ı sigorta kapsamında yer aldı. Sigortalılık oranın en yüksek olduğu il yüzde 98 oranında Bolu oldu.
Bolu’yu yüzde 94 ile Yalova izlerken, Sakar yüzde 92’lik oran ile üçüncü sırada yer aldı. En az deprem sigortası yaptıran iller ise yüzde 14 ile Hakkari, yüzde 32 ile Gümüşhane, yüzde 34 oranında Muş oldu.
Depremin etkilediği illerde durum ne?
Kurumun 2021 faaliyet raporuna göre Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen 11 ilde en yüksek sigortalılık oranına sahip il yüzde 62 ile Gaziantep oldu. Onu sırası ile yüzde 60 ile Şanlıurfa, yüzde 55 ile Elazığ ve Kilis, yüzde 53 ile Malatya, yüzde 49 ile Adıyaman, yüzde 48 ile Kahramanmaraş, yüzde 47 ile Adana, yüzde 44 ile Hatay, yüzde 43 ile Osmaniye, yüzde 37 ile Diyarbakır sıralandı.