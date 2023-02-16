https://sputniknews.com.tr/20230216/taylandda-2018de-2-hafta-magarada-takimiyla-mahsur-kalan-cocuk-ingilterede-hayatini-kaybetti-1067105643.html

Tayland'da 2018'de 2 hafta mağarada takımıyla mahsur kalan çocuk, İngiltere'de hayatını kaybetti

Tayland'da 2018'de 2 hafta mağarada takımıyla mahsur kalan çocuk, İngiltere'de hayatını kaybetti

Tayland'da Haziran 2018'de, iki haftadan fazla mağarada mahsur kaldıktan sonra kurtarılan çocuklardan Duangpetch Prompthep, İngiltere'de yaşamını yitirdi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T11:33+0300

2023-02-16T11:33+0300

2023-02-16T11:35+0300

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Kaldığı yurtta baygın halde bulunan Prompthep dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İngiltere polisi, Tayland'da mağarada mahsur kalan futbol takımının kaptanı Prompthep'in ölümüyle ilgili şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı. Öte yandan Tayland basını, Prompthep'in kafasında darp izleri olduğunu ileri sürdü. İngiltere'nin Bangkok Büyükelçisi Mark Gooding, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Prompthep'in ailesi ve tüm arkadaşlarına başsağlığı diledi. Prompthep, Ağustos 2022'de Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere'deki bir futbol akademisinden burs kazandığını belirterek, "Bugün hayallerim gerçek oldu" ifadesini kullanmıştı. Burs duyurusundan 6 ay sonra Prompthep'in ölüm haberini alan takım arkadaşları, sosyal medyada üzüntülerini paylaştı. Tayland'da bir futbol takımından 11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran 2018'de Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından mahsur kalmıştı. Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı. Beş gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk iki gün 8 çocuk, üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan kurtarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20191231/taylandda-12-cocugu-magaradan-kurtaran-dalgic-oldu-1040940696.html

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