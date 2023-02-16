https://sputniknews.com.tr/20230216/suriyede-depremden-etkilenenler-yasadiklarini-anlatti-sokaktaki-evler-birbiri-ardina-yikildi-1067087765.html

Suriye’de depremden etkilenenler yaşadıklarını anlattı: 'Sokaktaki evler birbiri ardına yıkıldı'

Suriye’de depremden etkilenenler yaşadıklarını anlattı: 'Sokaktaki evler birbiri ardına yıkıldı'

6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından çok sayıda Suriyeli evsiz kaldı. Depremi yaşayanların pek çoğu şu anda Lazkiye’deki geçici barınma... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T16:35+0300

2023-02-16T16:35+0300

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deprem

suriye

lazkiye

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Nur 8 yaşında. Depremin ardından oluşturulan geçici barınma alanında yanında ailesi olmadan kalıyor.Nur, “Annemi, babamı ve erkek kardeşimi yeniden görmeyi çok istiyorum” diyor ve ekliyor: “Evimiz sallanmaya başladığında babam dışarı çıkabilmem için beni kapıya yönlendirdi. Komşularımızın oğlu da beni kucağında taşıyarak merdivenlerden indirdi. Sokağa çıktığımızda artık evimiz yıkılmıştı. Başka bir şey hatırlayamıyorum.”Abdel Kadir Sufan, deprem sırasında ailesini kurtarmaya çalışırken kolundan yaralanmış fakat aile, yıkılmadan önce evlerinden çıkabilmiş. Sufan, “Sokağımızdaki evler gözlerimizin önünde birbiri ardına yıkıldı. Hayatta kaldığımız için, yiyeceğimiz ve uyuyacak bir yerimiz olduğu için Allah’a şükrediyoruz” diye anlatıyor yaşadıklarını.Lazkiye’de depremi yaşayanlar için 65 geçici barınma alanı kuruldu.Lazkiye Konsey Başkanı Taysir Habib bu alanlara ilişkin, “Her şeyden önce depremden etkilenen çocuklu ailelere yardım ediyoruz. Burada, depremde anne babalarını kaybetmiş çocuklar da var. Ailelerinden birilerinin hayatta olup olmadığını hemen belirlememiz mümkün olmayabiliyor” diyor.“Herkesi gereksinimlerini karşılayabilecekleri geçici barınma alanlarına yerleştiriyoruz, ayakta kalmış olsa da duvarları çatlamış binalarda kimse kalmıyor” diye ekleyen Habib’in anlattığına göre hem Lazkiye hem de ülkenin geri kalanının uluslararası kuruluşların yardımına gerçek manada ihtiyacı var.Halep’in Sağlık Dairesi Başkanı Havazen Mahluf da Suriye’ye uygulanan yaptırımların ülkeye acil durumlarda yardım ulaştırılmasını etkilediğini söylüyor. Mahluf, “Hastanelerimizde ilaç, tıbbi ekipman bulunmuyor” diyor.

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‘Sokaktaki evler birbiri ardına yıkıldı:’ Suriye’de depremden etkilenenler neler yaşadıklarını anlattı ‘Sokaktaki evler birbiri ardına yıkıldı:’ Suriye’de depremden etkilenenler neler yaşadıklarını anlattı 2023-02-16T16:35+0300 true PT2M23S

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video, deprem, suriye, lazkiye