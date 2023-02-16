St. Petersburg gönüllü arama kurtarma ekibi Türkiye'den Rusya’ya döndü

© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum Rus ekibinden Yelena Kuznetsova, “Tüm sorunlar derhal çözülüyordu. Türkiye'ye yanımızda iki tondan fazla ekipman getirmemize rağmen, başta yakıt ve araç olmak üzere çok şey yerinde edinmek zorunda kaldık. Fakat kampanya başlattık ve hem insanlar hem de işletmeler bağışta bulundu, herkese çok teşekkür ederiz. Bu paralar ekip üyelerine doğrudan geldi ve onlar, ihtiyacı olan her şeyi aldı” diye izlenimlerini aktardı.