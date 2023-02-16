St. Petersburg gönüllü arama kurtarma ekibi Türkiye'den Rusya’ya döndü

© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği EkstremumFarklı mesleklerde çalışan kişilerden oluşan St. Petersburg gönüllü ekibi, Türkiye’ye yardıma gidebilmek için iş yerlerinden ücretsiz izin alarak, 6 saat gibi kısa bir süre içinde yola çıkmak üzere bir araya geldi.
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© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum
Farklı mesleklerde çalışan kişilerden oluşan St. Petersburg gönüllü ekibi, Türkiye’ye yardıma gidebilmek için iş yerlerinden ücretsiz izin alarak, 6 saat gibi kısa bir süre içinde yola çıkmak üzere bir araya geldi.
© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği EkstremumRusya’dan Türkiye’ye gelen 32 kişilik gönüllü arama-kurtarma grubu, yaklaşık bir hafta boyunca depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı, kendileri ile birlikte gelen beş arama kurtarma köpeği ile birlikte içinde canlı kalmış olabilecek kişileri bulup kurtarmak için yıkılan binaları inceledi.
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© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum
Rusya’dan Türkiye’ye gelen 32 kişilik gönüllü arama-kurtarma grubu, yaklaşık bir hafta boyunca depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı, kendileri ile birlikte gelen beş arama kurtarma köpeği ile birlikte içinde canlı kalmış olabilecek kişileri bulup kurtarmak için yıkılan binaları inceledi.
© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği EkstremumIT mühendisi ve aynı zamanda kıdemli kurtarıcı olan grubun yöneticisi Denis Yusupov, “Elbette hepimiz yolculuktan önce haberleri izledik ve okuduk. Ancak yıkımın ölçeğini ancak olay yerinde kavrayabildik. Birkaç kilometrekarelik bir alanda çalıştık ve bu alanda onlarca değil, yüzlerce yıkılan ev vardı” diye anlattı.
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© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum
IT mühendisi ve aynı zamanda kıdemli kurtarıcı olan grubun yöneticisi Denis Yusupov, “Elbette hepimiz yolculuktan önce haberleri izledik ve okuduk. Ancak yıkımın ölçeğini ancak olay yerinde kavrayabildik. Birkaç kilometrekarelik bir alanda çalıştık ve bu alanda onlarca değil, yüzlerce yıkılan ev vardı” diye anlattı.
© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği EkstremumGece-gündüz duraklamadan çalışan ekip K9, teknik keşif ve engel kaldırma (temizleme) olarak birkaç gruba bölündü. Sadece iki K9 grubunun bulunduğu Adıyaman’da özellikle arama köpeklerine talep çok fazlaydı.
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© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum
Gece-gündüz duraklamadan çalışan ekip K9, teknik keşif ve engel kaldırma (temizleme) olarak birkaç gruba bölündü. Sadece iki K9 grubunun bulunduğu Adıyaman’da özellikle arama köpeklerine talep çok fazlaydı.
© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği EkstremumRus ekibinden Yelena Kuznetsova, “Tüm sorunlar derhal çözülüyordu. Türkiye'ye yanımızda iki tondan fazla ekipman getirmemize rağmen, başta yakıt ve araç olmak üzere çok şey yerinde edinmek zorunda kaldık. Fakat kampanya başlattık ve hem insanlar hem de işletmeler bağışta bulundu, herkese çok teşekkür ederiz. Bu paralar ekip üyelerine doğrudan geldi ve onlar, ihtiyacı olan her şeyi aldı” diye izlenimlerini aktardı.
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© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum
Rus ekibinden Yelena Kuznetsova, “Tüm sorunlar derhal çözülüyordu. Türkiye'ye yanımızda iki tondan fazla ekipman getirmemize rağmen, başta yakıt ve araç olmak üzere çok şey yerinde edinmek zorunda kaldık. Fakat kampanya başlattık ve hem insanlar hem de işletmeler bağışta bulundu, herkese çok teşekkür ederiz. Bu paralar ekip üyelerine doğrudan geldi ve onlar, ihtiyacı olan her şeyi aldı” diye izlenimlerini aktardı.
© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği EkstremumYerli halkın elinden geldiği kadar Rus ekip ile su, yiyecek ve benzini paylaştıklarına, ekip üyelerine sarılarak teşekkür ettiklerine dikkat çeken Yusupov, şimdiye kadar hiçbir yerde bu kadar sıcak karşılanmadıklarını anlattı. Rus kurtarıcılar, en önemli izlenimin ise Bulgaristan, Tayvan, Meksika, Japonya ve diğer ülkelerden gelen insanlarla birlikte felaket karşısında birlik olmanın ‘fantastik hissi’ olduğunu vurguladı.
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© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum
Yerli halkın elinden geldiği kadar Rus ekip ile su, yiyecek ve benzini paylaştıklarına, ekip üyelerine sarılarak teşekkür ettiklerine dikkat çeken Yusupov, şimdiye kadar hiçbir yerde bu kadar sıcak karşılanmadıklarını anlattı. Rus kurtarıcılar, en önemli izlenimin ise Bulgaristan, Tayvan, Meksika, Japonya ve diğer ülkelerden gelen insanlarla birlikte felaket karşısında birlik olmanın ‘fantastik hissi’ olduğunu vurguladı.
© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği EkstremumSt. Petersburg ekibi enkazdan canlı çıkaramadı, ancak cansız bedenleri çıkararak aile ve yakınlarına teslim etmek gibi bir o kadar önemli bir görevi yerine getirdi. Kentteki bina inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra yıkım işleri başladı ve kurtarıcılar evlerine dönmek üzere yola çıktı. İstanbul Havaalanı’nda Cumhurbaşkanlığı’ndan bir temsilci ekip üyelerine hatıra plaketleri takdim etti. St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda ise kurtarıcılara, dost ve yakınları tarafından sıcak bir karşılama yapıldı.
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© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum
St. Petersburg ekibi enkazdan canlı çıkaramadı, ancak cansız bedenleri çıkararak aile ve yakınlarına teslim etmek gibi bir o kadar önemli bir görevi yerine getirdi. Kentteki bina inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra yıkım işleri başladı ve kurtarıcılar evlerine dönmek üzere yola çıktı. İstanbul Havaalanı’nda Cumhurbaşkanlığı’ndan bir temsilci ekip üyelerine hatıra plaketleri takdim etti. St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda ise kurtarıcılara, dost ve yakınları tarafından sıcak bir karşılama yapıldı.