https://sputniknews.com.tr/20230216/slovak-parlamentosu-rusyadaki-yonetimi-terorist-rejim-olarak-tanidi--1067141858.html

Slovak parlamentosu, Rusya'daki yönetimi ‘terörist rejim’ olarak tanıdı

Slovak parlamentosu, Rusya'daki yönetimi ‘terörist rejim’ olarak tanıdı

Slovak parlamentosu, Rusya yönetiminin ‘terörist rejim’ olarak tanınmasını öngören kararı kabul etti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T22:08+0300

2023-02-16T22:08+0300

2023-02-16T22:08+0300

ukrayna krizi

rusya

slovakya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/0a/1042628002_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_eecf0c0b42ba25fd5ef9b4b1ce9ba714.jpg

Slovakya’da yayın yapan Pravda gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Slovak parlamentosu, Rusya yönetiminin ‘terörist rejim’ olarak tanınmasını öngören kararı kabul etti.Haberde, “Perşembe günü kabul edilen kararla Slovakya Parlamentosu, Rusya'daki mevcut yönetimi terörist rejim ve Rusya'yı da terörü destekleyen devlet olarak tanıdı. Oturumda hazır bulunan 120 milletvekilinden 78'i lehte oy kullandı. Özellikle ‘Rota – Sosyal Demokrasi’ partisi milletvekilleri karara karşı çıktı” ifadelerine yer verildi.Kararda parlamentonun, Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yapılan referandumların işleyişini ve sonuçlarını tanımadığı ve bu bölgeleri Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü bilgisine yer verilen haberde, milletvekillerinin ayrıca Ukrayna'daki suçları kovuşturmak için özel bir mahkeme kurulması yönünde çağrıda bulundukları vurgulandı.Parlamentonun ayrıca, ‘Rusya'nın Slovakya topraklarında başlattığı hibrit savaşı kınadığı ve güvenlik organlarını karşı önlem almaya çağırdığı ifade edildi.

rusya

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, slovakya