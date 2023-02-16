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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/slovak-parlamentosu-rusyadaki-yonetimi-terorist-rejim-olarak-tanidi--1067141858.html
Slovak parlamentosu, Rusya'daki yönetimi ‘terörist rejim’ olarak tanıdı
Slovak parlamentosu, Rusya'daki yönetimi ‘terörist rejim’ olarak tanıdı
Slovak parlamentosu, Rusya yönetiminin ‘terörist rejim’ olarak tanınmasını öngören kararı kabul etti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T22:08+0300
2023-02-16T22:08+0300
ukrayna krizi
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Slovakya’da yayın yapan Pravda gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Slovak parlamentosu, Rusya yönetiminin ‘terörist rejim’ olarak tanınmasını öngören kararı kabul etti.Haberde, “Perşembe günü kabul edilen kararla Slovakya Parlamentosu, Rusya'daki mevcut yönetimi terörist rejim ve Rusya'yı da terörü destekleyen devlet olarak tanıdı. Oturumda hazır bulunan 120 milletvekilinden 78'i lehte oy kullandı. Özellikle ‘Rota – Sosyal Demokrasi’ partisi milletvekilleri karara karşı çıktı” ifadelerine yer verildi.Kararda parlamentonun, Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yapılan referandumların işleyişini ve sonuçlarını tanımadığı ve bu bölgeleri Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü bilgisine yer verilen haberde, milletvekillerinin ayrıca Ukrayna'daki suçları kovuşturmak için özel bir mahkeme kurulması yönünde çağrıda bulundukları vurgulandı.Parlamentonun ayrıca, ‘Rusya'nın Slovakya topraklarında başlattığı hibrit savaşı kınadığı ve güvenlik organlarını karşı önlem almaya çağırdığı ifade edildi.
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Slovak parlamentosu, Rusya'daki yönetimi ‘terörist rejim’ olarak tanıdı

22:08 16.02.2023
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI
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Slovak parlamentosu, Rusya yönetiminin ‘terörist rejim’ olarak tanınmasını öngören kararı kabul etti.
Slovakya’da yayın yapan Pravda gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Slovak parlamentosu, Rusya yönetiminin ‘terörist rejim’ olarak tanınmasını öngören kararı kabul etti.
Haberde, “Perşembe günü kabul edilen kararla Slovakya Parlamentosu, Rusya'daki mevcut yönetimi terörist rejim ve Rusya'yı da terörü destekleyen devlet olarak tanıdı. Oturumda hazır bulunan 120 milletvekilinden 78'i lehte oy kullandı. Özellikle ‘Rota – Sosyal Demokrasi’ partisi milletvekilleri karara karşı çıktı” ifadelerine yer verildi.
Kararda parlamentonun, Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yapılan referandumların işleyişini ve sonuçlarını tanımadığı ve bu bölgeleri Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü bilgisine yer verilen haberde, milletvekillerinin ayrıca Ukrayna'daki suçları kovuşturmak için özel bir mahkeme kurulması yönünde çağrıda bulundukları vurgulandı.
Parlamentonun ayrıca, ‘Rusya'nın Slovakya topraklarında başlattığı hibrit savaşı kınadığı ve güvenlik organlarını karşı önlem almaya çağırdığı ifade edildi.
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