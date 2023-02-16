https://sputniknews.com.tr/20230216/scholzun-haberi-varsa-skandal-yoksa-en-az-o-kadar-skandal-1067190446.html

‘Scholz’un haberi varsa skandal, yoksa en az o kadar skandal’

‘Scholz’un haberi varsa skandal, yoksa en az o kadar skandal’

Osman Çutsay’a göre Hersh’ün ‘Kuzey Akım-2’yi ABD’nin vurduğu’ haberinin Almanya’da örtbas girişimi çarpıcı. Hersh’ü karalama kampanyasına dikkat çeken Çutsay... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T22:37+0300

2023-02-16T22:37+0300

2023-02-18T03:51+0300

eksen

almanya

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

kuzey akım-2

kuzey akım-2

nato

abd

joe biden

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Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım-2 boru hattına 26 Eylül’de düzenlenen terör saldırısı, Pulitzer ödülle ünlü gazeteci Seymour Hersh’ün makalesiyle yeni bir boyut kazandı. Biden yönetimi öncesinde Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi halinde hattı yok edeceğini açıkça ilan etmişken ve sabotajın ardından memnuniyetini dile getirmişken, Hersh ‘olağan şüphelinin’ icraatının detaylarına bizzat operasyonel planlamada yer alan kaynağına dayanarak yazdı. Hersh’ün aktarımına göre Biden yönetimi saldırıyı 9 ay boyunca planladı, haziran ayındaki Baltops-22 tatbikatı sırasında patlayıcıların yerleştirildiği boru hattı eylül ayında Norveç’in yardımıyla havaya uçuruldu.Saldırının doğrulanması, NATO üyesi ABD’nin, sıkı müttefiki Almanya’nın sivil altyapı projesini yok etmesi anlamına gelirken, ABD’nin yalanlamaları eşliğinde Batı medyasının suskunluğu dikkat çekti. Batı medyasının olayın üzerine giderek soru sormak yerine Pulitzer ödüllü ünlü gazeteciyi ‘blogcu’ diye küçümsemesi ve ‘komplo teorisyeni’ muamelesi yapması dikkat çekiyor.8 Şubat’ta çıkan haber, ABD’de ‘Çin balonu’ ve ‘UFO’ gündemiyle gölgelenmeye çalışılırken, Rusya Federasyonu meseleyi BM Güvenlik Konseyi’nin gündemine taşımak üzere harekete geçti. Almanya’daki Olaf Scholz yönetiminin suskunluğu ise dikkatten kaçmıyor.Almanya’da konunun ele alınışı, medya ve siyasetten tepkileri Almanya’da yaşayan gazeteci ve yazar Osman Çutsay ile konuştuk.‘Scholz’un haberi varsa skandal, yoksa en az o kadar skandal’Osman Çutsay’a göre Almanya medyası da Türkiye’deki gibi hareket etti. Hersh’e bir medya saldırısının başladığını ve Pulitzer ödüllü gazetecinin ‘bunak’ bile ilan edildiğini aktaran Çutsay. Berliner Zeitung’un söyleşisi sonrası durumun değiştiğini belirtti. Çutsay, Almanya’nın sivil altyapısını hedef alan olaydan Scholz’un haberi varsa bunun bir skandal olduğunu, yoksa en az birincisi kadar skandal teşkil ettiği görüşünü dile getirdi:‘Kaynağını ifşa eden gazetecinin gazeteciliği kalır mı?’Alman ana akımı ve siyaset sınıfının olayı ‘komplo teorisi’ diye geçiştirmeye çalıştıklarını belirten Çutsay, habere doğru düzgün yer bile vermediklerini belirtti. Çutsay’a göre ‘bunun altından kalkmaları zor’:‘Medya siyaset sınıfını, siyaset sınıfı da medyayı yansıtıyor’Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Eski Milletvekili Jürgen Todenhöfer’in “Eğer bu doğrulanırsa NATO’nun sonu olur” sözlerini de yorumlayan Çutsay’a göre medya ve siyaset sınıfı olayı örtbas etmeye çalışsa da siyaset yoğun biçimde tartışmaya başlamak durumunda kaldı:‘Tank değil barış yapalım’Çutsay, Hersh’ün haberiyle birlikte Almanya’da Sara Wagenknecht ile Alice Schwarzer’in başlattığı barış hareketinin yankılandığını da aktardı. Çutsay, buna karşılık barış hareketinin sözcüsü olarak doğmuş Yeşillerin en savaşçı parti haline gelmesine dikkat çekti:‘Almanlar Donbass’ta Rusların yaşadığını bilmiyor çünkü yaratılan algı o’Çutsay, Almanya’da kamuoyunun Kiev’de 2014 darbesinin gerçekleştiğini ve Donbass’ta Rusların yaşadığını bilmediklerini, ‘Ukraynalılar’ başlığı altında medya ve siyaset eliyle başka bir algının yaratıldığını da söyledi. Çutsay, “Büyük bir ideolojik kampanya ile karşı karşıyayız” dedi:

almanya

rusya

ukrayna

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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