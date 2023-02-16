https://sputniknews.com.tr/20230216/sanliurfada-depremde-apartmanin-yikilmasina-iliskin-1i-muteahhit-2-kisi-tutuklandi-1067133424.html
Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T18:33+0300
2023-02-16T18:33+0300
2023-02-16T18:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
şanlıurfa
deprem
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.
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şanlıurfa, deprem
Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.