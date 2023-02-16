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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/sanliurfada-depremde-apartmanin-yikilmasina-iliskin-1i-muteahhit-2-kisi-tutuklandi-1067133424.html
Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T18:33+0300
2023-02-16T18:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
şanlıurfa
deprem
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.
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şanlıurfa, deprem
şanlıurfa, deprem

Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı

18:33 16.02.2023
© AFP 2023Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sonuçları havadan görüntülendi
Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sonuçları havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023
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Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.
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