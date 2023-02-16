https://sputniknews.com.tr/20230216/rusyadan-avusturyaya-misilleme-4-diplomat-sinir-disi-ediliyor--1067129509.html

Rusya'dan Avusturya'ya misilleme: 4 diplomat sınır dışı ediliyor

Rusya'dan Avusturya'ya misilleme: 4 diplomat sınır dışı ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın 4 Rus diplomatı sınır dışı etmesine cevaben söz konusu ülkenin 4 diplomatının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T16:49+0300

2023-02-16T16:49+0300

2023-02-16T17:04+0300

ukrayna krizi

rusya

diplomat

avusturya

sınır dışı

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Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Werner Almhofer'in bugün Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını belirten bakanlık, Avusturyalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 23 Şubat'a kadar süre verildiğini duyurdu.4 Rus diplomatın Avusturya'dan sınır dışı edilmesi nedeniyle Almhofer'e kararlı bir protesto verildiğini kaydeden bakanlık, "Avusturya'nın hasmane ve hiçbir şeyle gerekçelendirilmeyen adımı, Viyana'nın eylemleri nedeniyle krize giren ikili ilişkilere ve daha önce kendini önyargısız, tarafsız ülke ve uluslararası diplomasi platformu olarak konumlandıran ülkenin uluslararası otoritesine ciddi zarar veriyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın adımı, 2 Şubat'ta Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın 4 Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan etmesini izliyor. Avusturya, sınır dışı gerekçesi olarak 2 Rus diplomatın diplomatik statülerine uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını, Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nde görevli 2 diplomatın ise genel merkez anlaşmasına aykırı eylemler gerçekleştirdiklerini öne sürmüştü.

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