https://sputniknews.com.tr/20230216/rusyada-duma-kuzey-akim-patlamalariyla-ilgili-sorusturma-cagrisi-iceren-taslagi-kabul-etti--1067130945.html
Rusya’da Duma Kuzey Akım patlamalarıyla ilgili soruşturma çağrısı içeren taslağı kabul etti
Rusya’da Duma Kuzey Akım patlamalarıyla ilgili soruşturma çağrısı içeren taslağı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugünkü genel toplantıda Birleşmiş Milletler’e (BM) Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki patlamalar ile... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T17:03+0300
2023-02-16T17:03+0300
2023-02-16T17:03+0300
ukrayna krizi
rusya
kuzey akım
patlama
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugünkü genel toplantıda BM’ne Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki patlamalar ile ilgili soruşturma başlatma çağrısı içeren bir yasa taslağı kabul etti. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi 8 Şubat'ta böyle bir tasarının kabul edilmesini tavsiye etmişti. Çağrı metninde, “Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması’nın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu uluslararası terör eylemi ile ilgili soruşturma başlatma, bu korkunç sabotajın hukuki değerlendirmesini yapma ve Avrasya'nın güvenliğini tehlikeye atan bu suçun emrini verenleri ve faillerini adalete teslim etme önerisiyle başvuruyor” ifadelerine yer verildi. Belgede ayrıca ‘yasaya aykırı emri’ veren (ABD Başkanı) Joe Biden yönetiminin hem Avrasya kıtasının en önemli enerji altyapısının sahibi olan Rusya, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ‘milyarlarca dolarlık zarar vermenin’, hem de ‘bu saldırının genel olarak bölge ülkelerinin ekonomik gelişimi üzerindeki uzun vadeli zararlı etkisinin yanı sıra çevreye yıkıcı zararın’ sorumluluğunun tamamını taşıdığı vurgulandı.
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rusya, kuzey akım, patlama
rusya, kuzey akım, patlama
Rusya’da Duma Kuzey Akım patlamalarıyla ilgili soruşturma çağrısı içeren taslağı kabul etti
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugünkü genel toplantıda Birleşmiş Milletler’e (BM) Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki patlamalar ile ilgili soruşturma çağrısı içeren bir yasa taslağı kabul etti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugünkü genel toplantıda BM’ne Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki patlamalar ile ilgili soruşturma başlatma çağrısı içeren bir yasa taslağı kabul etti. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi 8 Şubat'ta böyle bir tasarının kabul edilmesini tavsiye etmişti.
Çağrı metninde, “Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması’nın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu uluslararası terör eylemi ile ilgili soruşturma başlatma, bu korkunç sabotajın hukuki değerlendirmesini yapma ve Avrasya'nın güvenliğini tehlikeye atan bu suçun emrini verenleri ve faillerini adalete teslim etme önerisiyle başvuruyor” ifadelerine yer verildi.
Belgede ayrıca ‘yasaya aykırı emri’ veren (ABD Başkanı) Joe Biden yönetiminin hem Avrasya kıtasının en önemli enerji altyapısının sahibi olan Rusya, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ‘milyarlarca dolarlık zarar vermenin’, hem de ‘bu saldırının genel olarak bölge ülkelerinin ekonomik gelişimi üzerindeki uzun vadeli zararlı etkisinin yanı sıra çevreye yıkıcı zararın’ sorumluluğunun tamamını taşıdığı vurgulandı.