https://sputniknews.com.tr/20230216/rusya-savunma-bakanligi-101-rus-asker-ukraynadaki-esaretten-kurtularak-ulkelerine-dondu-1067138059.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 101 Rus asker, Ukrayna'daki esaretten kurtularak ülkelerine döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: 101 Rus asker, Ukrayna'daki esaretten kurtularak ülkelerine döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda 110 Rus askerin daha Kiev rejiminin kontrol ettiği bölgelerden ülkelerine döndüğünü... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T20:22+0300
2023-02-16T20:22+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda 101 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" ifadelerine yer verildi.Esaretten kurtulan Rus askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova'ya transfer edileceği ve Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarında gerekli tıbbi ve psikolojik desteği alacağı bildirildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı: 101 Rus asker, Ukrayna'daki esaretten kurtularak ülkelerine döndü
20:22 16.02.2023 (güncellendi: 20:23 16.02.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda 110 Rus askerin daha Kiev rejiminin kontrol ettiği bölgelerden ülkelerine döndüğünü belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda 101 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" ifadelerine yer verildi.
Esaretten kurtulan Rus askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova'ya transfer edileceği ve Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarında gerekli tıbbi ve psikolojik desteği alacağı bildirildi.