https://sputniknews.com.tr/20230216/rusya-savunma-bakanligi-101-rus-asker-ukraynadaki-esaretten-kurtularak-ulkelerine-dondu-1067138059.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 101 Rus asker, Ukrayna'daki esaretten kurtularak ülkelerine döndü

Rusya Savunma Bakanlığı: 101 Rus asker, Ukrayna'daki esaretten kurtularak ülkelerine döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda 110 Rus askerin daha Kiev rejiminin kontrol ettiği bölgelerden ülkelerine döndüğünü... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T20:22+0300

2023-02-16T20:22+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda 101 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" ifadelerine yer verildi.Esaretten kurtulan Rus askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova'ya transfer edileceği ve Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarında gerekli tıbbi ve psikolojik desteği alacağı bildirildi.

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