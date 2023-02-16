https://sputniknews.com.tr/20230216/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-rusya-abdnin-baskisina-boyun-egmeyecek-1067299146.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Rusya, ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Rusya, ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’deki elitlerin, bağımsız faktör olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T23:59+0300
2023-02-16T23:59+0300
2023-02-21T00:00+0300
rusya
dünya
abd
sergey ryabkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0a/1052591291_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_a5b63a704253f8480833a48e10b60ed2.jpg
Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Amerikan elitler, politika oluşturan çevreler, bağımsız faktör ve oluşmakta olan çok deneyimli sisteminin bağımsız kutbu olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine engel koymanın mümkün olduğu ve buna ihtiyaç olduğu sonucuna vardı” yorumunda bulundu.Amerikan elitlerinin, önlerinde tarihi bir fırsatın olduğu sonucuna vardığını söyleyen Rus diplomat, “Çünkü eğer şimdi Moskova’yla kafa kafaya çatışmaya girmezlerse muhtemelen sorun bunu yapmak daha zor olur. Bence bunda belli bir tarihsel hata, stratejik yanlış hesap var. Çünkü asla boyun eğmediğimiz gibi Amerikan baskısı altında da bunu yapmayacağız” ifadesini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0a/1052591291_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_c1d4f47b330f40962753db44f32963b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, sergey ryabkov
rusya, abd, sergey ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Rusya, ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek
23:59 16.02.2023 (güncellendi: 00:00 21.02.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’deki elitlerin, bağımsız faktör olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine engel koymak istediğini, ama yanlış hesap yaptığını, Rusya’nın asla baskıya boyun eğmeyeceğini belirtti.
Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Amerikan elitler, politika oluşturan çevreler, bağımsız faktör ve oluşmakta olan çok deneyimli sisteminin bağımsız kutbu olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine engel koymanın mümkün olduğu ve buna ihtiyaç olduğu sonucuna vardı” yorumunda bulundu.
Amerikan elitlerinin, önlerinde tarihi bir fırsatın olduğu sonucuna vardığını söyleyen Rus diplomat, “Çünkü eğer şimdi Moskova’yla kafa kafaya çatışmaya girmezlerse muhtemelen sorun bunu yapmak daha zor olur. Bence bunda belli bir tarihsel hata, stratejik yanlış hesap var. Çünkü asla boyun eğmediğimiz gibi Amerikan baskısı altında da bunu yapmayacağız” ifadesini kullandı.