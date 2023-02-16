https://sputniknews.com.tr/20230216/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-rusya-abdnin-baskisina-boyun-egmeyecek-1067299146.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Rusya, ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Rusya, ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’deki elitlerin, bağımsız faktör olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T23:59+0300

2023-02-16T23:59+0300

2023-02-21T00:00+0300

rusya

dünya

abd

sergey ryabkov

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Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Amerikan elitler, politika oluşturan çevreler, bağımsız faktör ve oluşmakta olan çok deneyimli sisteminin bağımsız kutbu olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine engel koymanın mümkün olduğu ve buna ihtiyaç olduğu sonucuna vardı” yorumunda bulundu.Amerikan elitlerinin, önlerinde tarihi bir fırsatın olduğu sonucuna vardığını söyleyen Rus diplomat, “Çünkü eğer şimdi Moskova’yla kafa kafaya çatışmaya girmezlerse muhtemelen sorun bunu yapmak daha zor olur. Bence bunda belli bir tarihsel hata, stratejik yanlış hesap var. Çünkü asla boyun eğmediğimiz gibi Amerikan baskısı altında da bunu yapmayacağız” ifadesini kullandı.

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rusya, abd, sergey ryabkov