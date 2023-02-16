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https://sputniknews.com.tr/20230216/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-rusya-abdnin-baskisina-boyun-egmeyecek-1067299146.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Rusya, ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Rusya, ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’deki elitlerin, bağımsız faktör olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T23:59+0300
2023-02-21T00:00+0300
rusya
dünya
abd
sergey ryabkov
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Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Amerikan elitler, politika oluşturan çevreler, bağımsız faktör ve oluşmakta olan çok deneyimli sisteminin bağımsız kutbu olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine engel koymanın mümkün olduğu ve buna ihtiyaç olduğu sonucuna vardı” yorumunda bulundu.Amerikan elitlerinin, önlerinde tarihi bir fırsatın olduğu sonucuna vardığını söyleyen Rus diplomat, “Çünkü eğer şimdi Moskova’yla kafa kafaya çatışmaya girmezlerse muhtemelen sorun bunu yapmak daha zor olur. Bence bunda belli bir tarihsel hata, stratejik yanlış hesap var. Çünkü asla boyun eğmediğimiz gibi Amerikan baskısı altında da bunu yapmayacağız” ifadesini kullandı.
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rusya, abd, sergey ryabkov
rusya, abd, sergey ryabkov

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Rusya, ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek

23:59 16.02.2023 (güncellendi: 00:00 21.02.2023)
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Multimedya arşivine gidin Sergey Ryabkov
 Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’deki elitlerin, bağımsız faktör olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine engel koymak istediğini, ama yanlış hesap yaptığını, Rusya’nın asla baskıya boyun eğmeyeceğini belirtti.
Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Amerikan elitler, politika oluşturan çevreler, bağımsız faktör ve oluşmakta olan çok deneyimli sisteminin bağımsız kutbu olarak Rusya’nın uluslararası arenadaki rolünün daha fazla büyümesine engel koymanın mümkün olduğu ve buna ihtiyaç olduğu sonucuna vardı” yorumunda bulundu.
Amerikan elitlerinin, önlerinde tarihi bir fırsatın olduğu sonucuna vardığını söyleyen Rus diplomat, “Çünkü eğer şimdi Moskova’yla kafa kafaya çatışmaya girmezlerse muhtemelen sorun bunu yapmak daha zor olur. Bence bunda belli bir tarihsel hata, stratejik yanlış hesap var. Çünkü asla boyun eğmediğimiz gibi Amerikan baskısı altında da bunu yapmayacağız” ifadesini kullandı.
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