https://sputniknews.com.tr/20230216/rusya-bm-guvenlik-konseyinden-22-subatta-kuzey-akim-patlamalari-ile-ilgili-toplanti-talep-etti-1067097037.html

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat'ta Kuzey Akım patlamaları ile ilgili toplantı talep etti

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat'ta Kuzey Akım patlamaları ile ilgili toplantı talep etti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T01:48+0300

2023-02-16T01:48+0300

2023-02-16T01:48+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım-2

bm

rusya

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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili yeni verilere ulaştıktan sonra BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat için toplantı talep ettiğini ifade etti.Rus diplomat, “Kuzey Akım doğalgaz boru hattının kollarının patlatılması ile ilgili yeni bilgiler ışığında 22 Şubat New York saati ile 15.00’te (Moskova saati ile 23.00’da) BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya’nın olayla ilgili herhangi bir soruşturma şeklinin bulunması için BM’den özel toplantı talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

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