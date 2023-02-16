https://sputniknews.com.tr/20230216/rusya-bm-guvenlik-konseyinden-22-subatta-kuzey-akim-patlamalari-ile-ilgili-toplanti-talep-etti-1067097037.html
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat'ta Kuzey Akım patlamaları ile ilgili toplantı talep etti
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat'ta Kuzey Akım patlamaları ile ilgili toplantı talep etti
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T01:48+0300
2023-02-16T01:48+0300
2023-02-16T01:48+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım-2
bm
rusya
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili yeni verilere ulaştıktan sonra BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat için toplantı talep ettiğini ifade etti.Rus diplomat, “Kuzey Akım doğalgaz boru hattının kollarının patlatılması ile ilgili yeni bilgiler ışığında 22 Şubat New York saati ile 15.00’te (Moskova saati ile 23.00’da) BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya’nın olayla ilgili herhangi bir soruşturma şeklinin bulunması için BM’den özel toplantı talebinde bulunduğunu açıklamıştı.
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kuzey akım-2, bm, rusya
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat'ta Kuzey Akım patlamaları ile ilgili toplantı talep etti
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili yeni verilerden sonra BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep ettiğini belirtti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili yeni verilere ulaştıktan sonra BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat için toplantı talep ettiğini ifade etti.
Rus diplomat, “Kuzey Akım doğalgaz boru hattının kollarının patlatılması ile ilgili yeni bilgiler ışığında 22 Şubat New York saati ile 15.00’te (Moskova saati ile 23.00’da) BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya’nın olayla ilgili herhangi bir soruşturma şeklinin bulunması için BM’den özel toplantı talebinde bulunduğunu açıklamıştı.