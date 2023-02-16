https://sputniknews.com.tr/20230216/rus-havacilik-otoriteleri-turkiye-ucuslari-icin-yeni-destinasyon-olarak-kapadokyayi-secti-1067137659.html

Rus havacılık otoriteleri, Türkiye uçuşları için yeni destinasyon olarak Kapadokya'yı seçti

Rus havacılık otoriteleri, Türkiye uçuşları için yeni destinasyon olarak Kapadokya'yı seçti

Rus havacılık otoriteleri, Rus havayolu şirketlerinin uçuşları için yeni varış noktası olarak Kapadokya'nın seçildiğini bildirdi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T20:14+0300

2023-02-16T20:14+0300

2023-02-16T20:14+0300

ekonomi

rusya

türkiye

kapadokya

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Rus havacılık yetkililerinin Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni destinasyon olarak seçildiğine ilişkin yazışmaları Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya tarafından yayınlandı.Rosaviatsiya’dan yapılan açıklamada, Rus havacılık otoritelerinin Rus havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşları için yeni varış noktası olarak Kapadokya'yı seçtiklerini Türk meslektaşlarına bildirdiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Rusya’nın Kapadokya'yı yeni varış noktası olarak seçmesinden sonra Türkiye'de yedi nokta daha seçme hakkını elinde bulundurduğu bilgisi paylaşıldı.Şu anda Rus havayolları şirketleri, Rusya topraklarındaki herhangi bir noktadan Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun ve Gazipaşa havalimanlarına uçuş gerçekleştirebiliyor.

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