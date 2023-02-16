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https://sputniknews.com.tr/20230216/rap-sanatcisi-maestro-son-yolculuguna-ugurlandi-1067131283.html
Rapçi Maestro son yolculuğuna uğurlandı
Rapçi Maestro son yolculuğuna uğurlandı
Kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Karadaş, Maltepe’de düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T17:05+0300
2023-02-16T17:06+0300
yaşam
maestro
rap müzik
cenaze
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Rap dünyasında 'Maestro' olarak bilinen Berk Karadaş için Maltepe’de bulunan Merkez Camii’nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Karadaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra rap camiasından isimler ve hayranları katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karadaş’ın Beşiktaş forması ve atkısının koyulduğu tabutu omuzlarda cenaze aracına kondu. Karadaş’ın naaşı Gülsuyu Mezarlığına defnedildi.Sokağın Rüyası Maestro kimdir?Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan Karadaş, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.
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maestro, rap müzik, cenaze
maestro, rap müzik, cenaze

Rapçi Maestro son yolculuğuna uğurlandı

17:05 16.02.2023 (güncellendi: 17:06 16.02.2023)
© İHARap dünyasında Maestro'nun cenaze namazı
Rap dünyasında Maestro'nun cenaze namazı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© İHA
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Kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Karadaş, Maltepe’de düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi. Cenazede Karadaş’ın tabutuna Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu.
Rap dünyasında 'Maestro' olarak bilinen Berk Karadaş için Maltepe’de bulunan Merkez Camii’nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Karadaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra rap camiasından isimler ve hayranları katıldı.
Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karadaş’ın Beşiktaş forması ve atkısının koyulduğu tabutu omuzlarda cenaze aracına kondu. Karadaş’ın naaşı Gülsuyu Mezarlığına defnedildi.

Sokağın Rüyası Maestro kimdir?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan Karadaş, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.
Maestro lakaplı rapçi Berk Karadaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
YAŞAM
Rapçi Maestro hayatını kaybetti
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