https://sputniknews.com.tr/20230216/putin-donbassli-cocuklari-evlat-edinme-basvurularinda-artis-var-1067135512.html

Putin: Donbasslı çocukları evlat edinme başvurularında artış var

Putin: Donbasslı çocukları evlat edinme başvurularında artış var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan 4 bölgede yaşayan çocukları evlat edinmeye yönelik... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T19:10+0300

2023-02-16T19:10+0300

2023-02-16T19:10+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

donbass

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Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Yetkilisi Mariya Lvova-Belova'yla bir görüşme yapan Putin, "Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yaşayan çocukları evlat edinme konusunda vatandaşlarımızdan gelen başvuruların sayısı artıyor" dedi.Donbass'taki trajedinin maalesef çocukları da etkilediğini kaydeden Putin, "Sekiz yıl boyunca, Donbass'ta halkımıza yönelik aleni saldırı sırasında elbette çocuklar da mağdur oldu. Çocuk haklarından yetkili kurum, bu konuyla aktif olarak ilgilendi. Şu anda bu çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.Putin, geçen yıl Ukraynalı ve Donbasslı yetim çocuklara vatandaşlık verilmesiyle ilgili prosedürün basitleştirilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

donbass

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