Putin: Donbasslı çocukları evlat edinme başvurularında artış var
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinПоследствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
© Sputnik / Виктор Антонюк/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan 4 bölgede yaşayan çocukları evlat edinmeye yönelik başvuruların sayısında artış olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Yetkilisi Mariya Lvova-Belova'yla bir görüşme yapan Putin, "Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yaşayan çocukları evlat edinme konusunda vatandaşlarımızdan gelen başvuruların sayısı artıyor" dedi.
Donbass'taki trajedinin maalesef çocukları da etkilediğini kaydeden Putin, "Sekiz yıl boyunca, Donbass'ta halkımıza yönelik aleni saldırı sırasında elbette çocuklar da mağdur oldu. Çocuk haklarından yetkili kurum, bu konuyla aktif olarak ilgilendi. Şu anda bu çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Putin, geçen yıl Ukraynalı ve Donbasslı yetim çocuklara vatandaşlık verilmesiyle ilgili prosedürün basitleştirilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.
Donbass'taki trajedinin maalesef çocukları da etkilediğini kaydeden Putin, "Sekiz yıl boyunca, Donbass'ta halkımıza yönelik aleni saldırı sırasında elbette çocuklar da mağdur oldu. Çocuk haklarından yetkili kurum, bu konuyla aktif olarak ilgilendi. Şu anda bu çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Putin, geçen yıl Ukraynalı ve Donbasslı yetim çocuklara vatandaşlık verilmesiyle ilgili prosedürün basitleştirilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.