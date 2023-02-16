https://sputniknews.com.tr/20230216/politico-blinken-abdnin-ukraynayi-kirimi-alma-plani-yapmaya-tesvik-etmedigini-soyledi-1067103862.html
Politico: Blinken, ABD'nin Ukrayna'yı Kırım'ı alma planı yapmaya teşvik etmediğini söyledi
Politico: Blinken, ABD'nin Ukrayna'yı Kırım'ı alma planı yapmaya teşvik etmediğini söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, uzmanlarla yaptığı video konferans görüşmesinde Washington'un Kiev'i Kırım'ın kontrolünü geri alması konusunda aktif... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T10:01+0300
2023-02-16T10:01+0300
2023-02-16T10:01+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
kırım
antony blinken
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Politico, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün uzmanlarla yaptığı video görüşmede Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma yönündeki planlarını değerlendirdi.Gazetenin ulaştığı dört kaynağa göre görüşmede Washington'un Ukrayna'nın Rusya'ya ait Kırım'ı ele geçirme hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Blinken, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açısından kırmızı çizgi olacağını ve Moskova'nın daha büyük bir tepki vermesine yol açabileceğini söyledi.Blinken, uzmanlara ABD'nin Ukrayna'yı Kırım'ın kontrolünü geri alması konusunda aktif olarak teşvik etmediğini, ancak kararın Kiev'e ait olduğunu ifade etti.Kaynaklar, Blinken'in Washington yönetiminin ana hedefinin Ukrayna'ya Donbass'ta yardımcı olmak olduğunu dile getirdiğini aktardı.Kırım'ın Rusya'ya 2014'teki referandumun ardından tekrar katılması ABD nezdinde kabul görmese de Washington yönetimi, bu gündemi şimdiye dek öteliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230211/times-ukrayna-kirimi-vurmak-icin-ingiliz-fuzelerini-kullanmaya-hazir-1066869835.html
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abd, ukrayna, kırım, antony blinken
Politico: Blinken, ABD'nin Ukrayna'yı Kırım'ı alma planı yapmaya teşvik etmediğini söyledi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, uzmanlarla yaptığı video konferans görüşmesinde Washington'un Kiev'i Kırım'ın kontrolünü geri alması konusunda aktif olarak teşvik etmediğini ama kararın kendilerine ait olduğunu söylediği öne sürüldü.
Politico, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün uzmanlarla yaptığı video görüşmede Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma yönündeki planlarını değerlendirdi.
Gazetenin ulaştığı dört kaynağa göre görüşmede Washington'un Ukrayna'nın Rusya'ya ait Kırım'ı ele geçirme hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Blinken, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açısından kırmızı çizgi olacağını ve Moskova'nın daha büyük bir tepki vermesine yol açabileceğini söyledi.
Blinken, uzmanlara ABD'nin Ukrayna'yı Kırım'ın kontrolünü geri alması konusunda aktif olarak teşvik etmediğini, ancak kararın Kiev'e ait olduğunu ifade etti.
Kaynaklar, Blinken'in Washington yönetiminin ana hedefinin Ukrayna'ya Donbass'ta yardımcı olmak olduğunu dile getirdiğini aktardı.
Kırım'ın Rusya'ya 2014'teki referandumun ardından tekrar katılması ABD nezdinde kabul görmese de Washington yönetimi, bu gündemi şimdiye dek öteliyordu.