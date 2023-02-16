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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/politico-avrupali-buyukelciler-rusyaya-karsi-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasamadi-1067139858.html
Politico: Avrupalı büyükelçiler Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı
Politico: Avrupalı büyükelçiler Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı
Politico gazetesi, AB ülkelerinin büyükelçilerinin Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadıklarını yazdı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T21:31+0300
2023-02-16T21:31+0300
ukrayna krizi
politico
avrupa
rusya
yaptırım
avrupa birliği
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Politico'nun elde ettiği belge taslaklarına dayandırdığı haberine göre AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı, tartışmalı nokta Avrupa'nın yaptırım uygulamak istediği sentetik kauçuk oldu.Sentetik kauçuk endüstrisinin her yıl Rusya'ya milyarlarca dolar gelir sağladığına dikkat çeken gazete, örneğin AB’nin 2021 yılında Rusya’dan 700 milyon dolarlık kauçuk satın aldığını ifade etti. Sentetik kauçuğun lastik ve diğer otomotiv bileşenlerinin üretimi için kullanıldığı kaydedilen yazıda, İtalya ve Almanya’nın bu ürünün yasaklanmasına şüpheyle yaklaşırken, Polonya’nın ise yasağı desteklediği ifade edildi.Habere göre toplantıda ayrıca üç Rus bankasına daha yaptırımlar masaya yatırıldı.AB’nin hazırladığı onuncu yaptırım paketinin Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatın yıldönümüne açıklanması bekleniyor.
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politico, avrupa, rusya, yaptırım, avrupa birliği

Politico: Avrupalı büyükelçiler Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı

21:31 16.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya ve Avrupa Birliği bayrakları
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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Politico gazetesi, AB ülkelerinin büyükelçilerinin Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadıklarını yazdı.
Politico'nun elde ettiği belge taslaklarına dayandırdığı haberine göre AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı, tartışmalı nokta Avrupa'nın yaptırım uygulamak istediği sentetik kauçuk oldu.
Sentetik kauçuk endüstrisinin her yıl Rusya'ya milyarlarca dolar gelir sağladığına dikkat çeken gazete, örneğin AB’nin 2021 yılında Rusya’dan 700 milyon dolarlık kauçuk satın aldığını ifade etti. Sentetik kauçuğun lastik ve diğer otomotiv bileşenlerinin üretimi için kullanıldığı kaydedilen yazıda, İtalya ve Almanya’nın bu ürünün yasaklanmasına şüpheyle yaklaşırken, Polonya’nın ise yasağı desteklediği ifade edildi.
Habere göre toplantıda ayrıca üç Rus bankasına daha yaptırımlar masaya yatırıldı.
AB’nin hazırladığı onuncu yaptırım paketinin Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatın yıldönümüne açıklanması bekleniyor.
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