https://sputniknews.com.tr/20230216/politico-avrupali-buyukelciler-rusyaya-karsi-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasamadi-1067139858.html

Politico: Avrupalı büyükelçiler Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı

Politico: Avrupalı büyükelçiler Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı

Politico gazetesi, AB ülkelerinin büyükelçilerinin Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadıklarını yazdı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T21:31+0300

2023-02-16T21:31+0300

2023-02-16T21:31+0300

ukrayna krizi

politico

avrupa

rusya

yaptırım

avrupa birliği

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Politico'nun elde ettiği belge taslaklarına dayandırdığı haberine göre AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı, tartışmalı nokta Avrupa'nın yaptırım uygulamak istediği sentetik kauçuk oldu.Sentetik kauçuk endüstrisinin her yıl Rusya'ya milyarlarca dolar gelir sağladığına dikkat çeken gazete, örneğin AB’nin 2021 yılında Rusya’dan 700 milyon dolarlık kauçuk satın aldığını ifade etti. Sentetik kauçuğun lastik ve diğer otomotiv bileşenlerinin üretimi için kullanıldığı kaydedilen yazıda, İtalya ve Almanya’nın bu ürünün yasaklanmasına şüpheyle yaklaşırken, Polonya’nın ise yasağı desteklediği ifade edildi.Habere göre toplantıda ayrıca üç Rus bankasına daha yaptırımlar masaya yatırıldı.AB’nin hazırladığı onuncu yaptırım paketinin Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatın yıldönümüne açıklanması bekleniyor.

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avrupa birliği

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