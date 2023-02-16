https://sputniknews.com.tr/20230216/patrusev-ukraynalilar-iki-kardes-halk-arasinda-catisma-cikaran-batidan-dolayi-oluyor-1067136802.html

Patruşev: Ukraynalılar, iki kardeş halk arasında çatışma çıkaran Batı'dan dolayı ölüyor

Patruşev: Ukraynalılar, iki kardeş halk arasında çatışma çıkaran Batı'dan dolayı ölüyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukraynalı insanların iki kardeş halk arasında çatışma çıkaran Batı'dan dolayı öldüklerini belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T19:41+0300

2023-02-16T19:41+0300

2023-02-16T19:42+0300

nikolay patruşev

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

batı

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Rusya’nın Çelyabinsk kentinde güvenlik konulu bir toplantıda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Ukraynalıların iki kardeş halk arasında çatışma çıkaran Batı'dan dolayı öldüklerini söyledi. Patruşev ayrıca Batı’nın Rusya’nın çöküşünü hayal ettiğini de ifade etti.“ABD Başkanı'nın Devlet Günü münasebetiyle Sırbistan yönetimine gönderdiği tebrik mesajı dikkatimizi çekti. Kutlamada Belgrad'dan ikiyüzlü bir şekilde Ukrayna'daki olaylarla ilgili ‘Rusya'dan hesap sorması’ ve Ukrayna halkına destek vermesi isteniyor” diyen Patruşev, ancak (ABD Başkanı Joe) Biden’ın ‘Ukraynalı insanların iki kardeş halk arasında çatışma çıkaran ABD ve Batı'dan dolayı öldükleri konusunda suskun kaldığına dikkat çekti.Patruşev, “Rusya'nın yenilgisine ulaşma hedefinin peşinden koşan ABD ve yandaşları, fiilen çatışmanın katılımcıları olarak askeri çatışmayı devam ettirmeyi planlıyor. Bu durumda Ukrayna tarafında önemli insan kayıpları olduğunun farkındalar, ancak bunu kendi sorunları olarak görmüyorlar” dedi ve şöyle devam etti:Batılı devletlerin liderlerinin uzun yıllar boyunca Rusya ile ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda çeşitli vaatlerde bulunduklarını ya da çeşitli belgeler imzaladıklarını hatırlatan Patruşev, “Ancak bazı Batılı liderlerin son açıklamalarının da gösterdiği gibi, sadece kendi bencil amaçlarının peşinden koşarak bizi kasıtlı olarak kandırdılar. Varılan anlaşmaları yerine getirmeyi düşünmediler ve düşünmüyorlar. Rusya'nın çöküşünü hayal ettiler ve ediyorlar” ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin NATO'nun Doğu'ya genişlemeyeceğini söylediklerini, ancak askeri altyapılarını Rusya sınırlarına kadar iyice yaklaştırdıklarını söyleyen Patruşev, “Yerine getirmeyi planlamadıkları Minsk anlaşmalarını imzaladılar. Ve 2014'ten başlayarak Ukrayna'yı NATO’nun çıkarlarına tamamen itaat eden Rusya karşıtı militarize bir devlete dönüştürerek onu Rusya ile savaşa hazırladılar” ifadelerini kullandı.

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nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna krizi, batı