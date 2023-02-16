https://sputniknews.com.tr/20230216/pasinyan-baris-konusundaki-onerilerimizi-azerbaycana-ilettik-1067104262.html
Paşinyan: Barış konusundaki önerilerimizi Azerbaycan'a ilettik
Paşinyan: Barış konusundaki önerilerimizi Azerbaycan'a ilettik
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşmasına ilişkin önerilerini Azerbaycan tarafına sunduklarını söyledi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T10:26+0300
2023-02-16T10:26+0300
2023-02-16T10:26+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
barış
nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasına ilişkin önerilerini Bakü'ye ilettiklerini ifade etti.Paşinyan, yaptığı açıklamada "Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşması ve ilişkilerin tesis edilmesine yönelik çalışmaların bir sonraki aşamasını dün tamamladı ve tekliflerimiz Azerbaycan tarafına sunuldu" dedi.Paşinyan, tekliflerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarına da teslim edildiğini sözlerine ekledi.Başbakan, Azerbaycan ile müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/abd-disisleri-azerbaycan-ermenistan-muzakerelerine-yeni-danisman-atadi-1066463179.html
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ermenistan, azerbaycan, barış, nikol paşinyan
ermenistan, azerbaycan, barış, nikol paşinyan
Paşinyan: Barış konusundaki önerilerimizi Azerbaycan'a ilettik
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşmasına ilişkin önerilerini Azerbaycan tarafına sunduklarını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasına ilişkin önerilerini Bakü'ye ilettiklerini ifade etti.
Paşinyan, yaptığı açıklamada "Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşması ve ilişkilerin tesis edilmesine yönelik çalışmaların bir sonraki aşamasını dün tamamladı ve tekliflerimiz Azerbaycan tarafına sunuldu" dedi.
Paşinyan, tekliflerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarına da teslim edildiğini sözlerine ekledi.
Başbakan, Azerbaycan ile müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.