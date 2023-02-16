https://sputniknews.com.tr/20230216/nuland-g7-olarak-rusyaya-yeni-yaptirim-paketi-uygulayacagiz-1067141567.html
Nuland: G7 olarak Rusya’ya yeni yaptırım paketi uygulayacağız
Nuland: G7 olarak Rusya’ya yeni yaptırım paketi uygulayacağız
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, G7 ülkelerinin Rusya’ya yeni yaptırım paketi uygulayacağını belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T22:01+0300
2023-02-16T22:01+0300
2023-02-16T22:02+0300
victoria nuland
dünya
abd
rusya
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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, G7 ülkelerinin 24 Şubat’ta Rusya’ya yönelik yeni geniş kapsamlı yaptırım paketini uygulamaya koyacağını belirtti.Nuland, bugün düzenlediği özel basın brifinginde, “24 Şubat civarında, ABD’den ve G7 ortaklarımızdan yeni bir büyük yaptırım paketine tanık olacaksınız” ifadesini kullandı.Yeni pakette, daha önce yaptırım uygulanan alanların da olduğunu söyleyen Nuland, bu alanlar arasında Rus savunma sanayisini ve ileri teknoloji tedarikini gösterdi.
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victoria nuland, abd, rusya
victoria nuland, abd, rusya
Nuland: G7 olarak Rusya’ya yeni yaptırım paketi uygulayacağız
22:01 16.02.2023 (güncellendi: 22:02 16.02.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, G7 ülkelerinin Rusya’ya yeni yaptırım paketi uygulayacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, G7 ülkelerinin 24 Şubat’ta Rusya’ya yönelik yeni geniş kapsamlı yaptırım paketini uygulamaya koyacağını belirtti.
Nuland, bugün düzenlediği özel basın brifinginde, “24 Şubat civarında, ABD’den ve G7 ortaklarımızdan yeni bir büyük yaptırım paketine tanık olacaksınız” ifadesini kullandı.
Yeni pakette, daha önce yaptırım uygulanan alanların da olduğunu söyleyen Nuland, bu alanlar arasında Rus savunma sanayisini ve ileri teknoloji tedarikini gösterdi.