https://sputniknews.com.tr/20230216/nuland-g7-olarak-rusyaya-yeni-yaptirim-paketi-uygulayacagiz-1067141567.html

Nuland: G7 olarak Rusya’ya yeni yaptırım paketi uygulayacağız

Nuland: G7 olarak Rusya’ya yeni yaptırım paketi uygulayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, G7 ülkelerinin Rusya’ya yeni yaptırım paketi uygulayacağını belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

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victoria nuland

dünya

abd

rusya

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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, G7 ülkelerinin 24 Şubat’ta Rusya’ya yönelik yeni geniş kapsamlı yaptırım paketini uygulamaya koyacağını belirtti.Nuland, bugün düzenlediği özel basın brifinginde, “24 Şubat civarında, ABD’den ve G7 ortaklarımızdan yeni bir büyük yaptırım paketine tanık olacaksınız” ifadesini kullandı.Yeni pakette, daha önce yaptırım uygulanan alanların da olduğunu söyleyen Nuland, bu alanlar arasında Rus savunma sanayisini ve ileri teknoloji tedarikini gösterdi.

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