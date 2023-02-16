Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/nihat-hatipoglundan-murat-yildirimin-sozunu-kesti-iddialarina-yanit-kasti-bir-sey-asla-olamaz-1067116250.html
Nihat Hatipoğlu'ndan 'Murat Yıldırım'ın sözünü kesti' iddialarına yanıt: Kasti bir şey asla olamaz
Nihat Hatipoğlu'ndan 'Murat Yıldırım'ın sözünü kesti' iddialarına yanıt: Kasti bir şey asla olamaz
Nihat Hatipoğlu, depremzedelere yardım için yapılan yayında "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" diyen oyuncu Murat Yıldırım'ın... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T14:12+0300
2023-02-16T14:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bağış
nihat hatipoğlu
murat yıldırım
kesmek
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ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in depremzedelere yardım için düzenlediği ortak yayında program moderatörlerinden biri olan Nihat Hatipoğlu, telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kestiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.Programda Yıldırım, kendisine söz hakkı verildiğinde "Bugün yardım toplayacağız, toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız, az önce de söyledim ben bunu, diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.‘Unutmayalım’ dedi, sözü kesildiSözlerine devam eden Yıldırım, "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" dedikten sonra Nihat Hatipoğlu "Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz" diyerek sözü başka birisine verdi.‘Kasti bir şey asla olmaz’Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlar için "Nihat Hatipoğlu, Murat Yıldırım'ın sözünü kesti" şeklinde yorumlar yapıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hatipoğlu, "Programda bağış toplarken stüdyoda aynı anda birden fazla konuk telefonda olduğu için Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz" dedi.
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bağış, nihat hatipoğlu, murat yıldırım, kesmek
bağış, nihat hatipoğlu, murat yıldırım, kesmek

Nihat Hatipoğlu'ndan 'Murat Yıldırım'ın sözünü kesti' iddialarına yanıt: Kasti bir şey asla olamaz

14:12 16.02.2023 (güncellendi: 14:26 16.02.2023)
© Fotoğraf : ATVNihat Hatipoğlu
Nihat Hatipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Fotoğraf : ATV
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Nihat Hatipoğlu, depremzedelere yardım için yapılan yayında "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" diyen oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kesmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz" dedi.
ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in depremzedelere yardım için düzenlediği ortak yayında program moderatörlerinden biri olan Nihat Hatipoğlu, telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kestiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Programda Yıldırım, kendisine söz hakkı verildiğinde "Bugün yardım toplayacağız, toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız, az önce de söyledim ben bunu, diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

‘Unutmayalım’ dedi, sözü kesildi

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" dedikten sonra Nihat Hatipoğlu "Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz" diyerek sözü başka birisine verdi.

‘Kasti bir şey asla olmaz’

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlar için "Nihat Hatipoğlu, Murat Yıldırım'ın sözünü kesti" şeklinde yorumlar yapıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hatipoğlu, "Programda bağış toplarken stüdyoda aynı anda birden fazla konuk telefonda olduğu için Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz" dedi.
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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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