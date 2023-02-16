Nihat Hatipoğlu'ndan 'Murat Yıldırım'ın sözünü kesti' iddialarına yanıt: Kasti bir şey asla olamaz
14:12 16.02.2023 (güncellendi: 14:26 16.02.2023)
© Fotoğraf : ATVNihat Hatipoğlu
© Fotoğraf : ATV
Nihat Hatipoğlu, depremzedelere yardım için yapılan yayında "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" diyen oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kesmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz" dedi.
ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in depremzedelere yardım için düzenlediği ortak yayında program moderatörlerinden biri olan Nihat Hatipoğlu, telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kestiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Nihat Hatipoğlu'ndan 'Murat Yıldırım'ın sözünü kesti' iddialarına yanıt: Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz https://t.co/zYI8SYpGZN pic.twitter.com/tclGtbxbOj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2023
Programda Yıldırım, kendisine söz hakkı verildiğinde "Bugün yardım toplayacağız, toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız, az önce de söyledim ben bunu, diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
‘Unutmayalım’ dedi, sözü kesildi
Sözlerine devam eden Yıldırım, "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" dedikten sonra Nihat Hatipoğlu "Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz" diyerek sözü başka birisine verdi.
‘Kasti bir şey asla olmaz’
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlar için "Nihat Hatipoğlu, Murat Yıldırım'ın sözünü kesti" şeklinde yorumlar yapıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hatipoğlu, "Programda bağış toplarken stüdyoda aynı anda birden fazla konuk telefonda olduğu için Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz" dedi.
Dostlar. Programda Bağış toplarken stüdyoda aynı anda biden fazla konuk telefonda olduğu için içeride Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazd.Kasti bir şey asla olmaz.Yanlış anlamadan dolayı bilgilendirmek istedim— Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) February 15, 2023