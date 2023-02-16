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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/moldova-gucleri-ukrayna-sinirinda-bir-fuzenin-parcalarini-buldu---1067126956.html
Moldova güçleri, Ukrayna sınırında füze parçaları buldu
Moldova güçleri, Ukrayna sınırında füze parçaları buldu
Moldova İçişleri Bakanlığı, Ukrayna sınırında bölgeye fırlatılan bir füzenin parçalarının bulunduğunu açıkladı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T16:19+0300
2023-02-16T16:50+0300
ukrayna krizi
moldova
ukrayna
rusya
füze
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır güvenlik görevlilerinin ülkenin kuzeyinde yer alan Briçan yakınlarında devriye faaliyeti sırasında bir füzenin parçalarını bulduğu kaydedildi. Sınır birimlerinin acil eylem planını devreye soktuğunu belirten bakanlık, Ukrayna sınırındaki devriyelerin sayısının artırıldığının altını çizdi. Bu, Ukrayna'da silahlı faaliyetlerin başladığı tarihten itibaren 4. füze düşme vakası oldu. Moldova İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bulunan parçalar, S-300 hava savunma sistemlerinin mühimmatına uyuyordu. Bu vakaların birinin ardından Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'a protesto notası verilmiş ve ardından elçilikte görevli bir Rus diplomat sınır dışı edilmişti.
moldova
ukrayna
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moldova, ukrayna, rusya, füze
moldova, ukrayna, rusya, füze

Moldova güçleri, Ukrayna sınırında füze parçaları buldu

16:19 16.02.2023 (güncellendi: 16:50 16.02.2023)
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Moldova İçişleri Bakanlığı, Ukrayna sınırında bölgeye fırlatılan bir füzenin parçalarının bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır güvenlik görevlilerinin ülkenin kuzeyinde yer alan Briçan yakınlarında devriye faaliyeti sırasında bir füzenin parçalarını bulduğu kaydedildi.
Sınır birimlerinin acil eylem planını devreye soktuğunu belirten bakanlık, Ukrayna sınırındaki devriyelerin sayısının artırıldığının altını çizdi.
Bu, Ukrayna'da silahlı faaliyetlerin başladığı tarihten itibaren 4. füze düşme vakası oldu.
Moldova İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bulunan parçalar, S-300 hava savunma sistemlerinin mühimmatına uyuyordu. Bu vakaların birinin ardından Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'a protesto notası verilmiş ve ardından elçilikte görevli bir Rus diplomat sınır dışı edilmişti.
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