https://sputniknews.com.tr/20230216/moldova-gucleri-ukrayna-sinirinda-bir-fuzenin-parcalarini-buldu---1067126956.html

Moldova güçleri, Ukrayna sınırında füze parçaları buldu

Moldova güçleri, Ukrayna sınırında füze parçaları buldu

Moldova İçişleri Bakanlığı, Ukrayna sınırında bölgeye fırlatılan bir füzenin parçalarının bulunduğunu açıkladı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T16:19+0300

2023-02-16T16:19+0300

2023-02-16T16:50+0300

ukrayna krizi

moldova

ukrayna

rusya

füze

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır güvenlik görevlilerinin ülkenin kuzeyinde yer alan Briçan yakınlarında devriye faaliyeti sırasında bir füzenin parçalarını bulduğu kaydedildi. Sınır birimlerinin acil eylem planını devreye soktuğunu belirten bakanlık, Ukrayna sınırındaki devriyelerin sayısının artırıldığının altını çizdi. Bu, Ukrayna'da silahlı faaliyetlerin başladığı tarihten itibaren 4. füze düşme vakası oldu. Moldova İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bulunan parçalar, S-300 hava savunma sistemlerinin mühimmatına uyuyordu. Bu vakaların birinin ardından Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'a protesto notası verilmiş ve ardından elçilikte görevli bir Rus diplomat sınır dışı edilmişti.

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