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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/milli-savunma-bakanligindan-ispanya-ordusu-iskenderunda-devriye-yapiyor-iddiasina-yalanlama-1067103737.html
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya ordusu İskenderun'da devriye yapıyor' iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya ordusu İskenderun'da devriye yapıyor' iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığından, “İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T09:55+0300
2023-02-16T09:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
iskenderun
hatay
milli savunma bakanlığı (msb)
devriye
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Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, “İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi” yaptığına ilişkin iddia yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı.
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türkiye, iskenderun, hatay, milli savunma bakanlığı (msb), devriye
türkiye, iskenderun, hatay, milli savunma bakanlığı (msb), devriye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya ordusu İskenderun'da devriye yapıyor' iddiasına yalanlama

09:55 16.02.2023 (güncellendi: 09:57 16.02.2023)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığından, “İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, “İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi” yaptığına ilişkin iddia yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı.
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