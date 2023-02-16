https://sputniknews.com.tr/20230216/milli-savunma-bakanligindan-ispanya-ordusu-iskenderunda-devriye-yapiyor-iddiasina-yalanlama-1067103737.html

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya ordusu İskenderun'da devriye yapıyor' iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya ordusu İskenderun'da devriye yapıyor' iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığından, “İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T09:55+0300

2023-02-16T09:55+0300

2023-02-16T09:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

iskenderun

hatay

milli savunma bakanlığı (msb)

devriye

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Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, “İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi” yaptığına ilişkin iddia yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı.

iskenderun

hatay

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türkiye, iskenderun, hatay, milli savunma bakanlığı (msb), devriye