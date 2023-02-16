https://sputniknews.com.tr/20230216/milli-savunma-bakanligindan-ispanya-ordusu-iskenderunda-devriye-yapiyor-iddiasina-yalanlama-1067103737.html
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya ordusu İskenderun'da devriye yapıyor' iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya ordusu İskenderun'da devriye yapıyor' iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığından, “İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T09:55+0300
2023-02-16T09:55+0300
2023-02-16T09:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
iskenderun
hatay
milli savunma bakanlığı (msb)
devriye
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Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, “İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi” yaptığına ilişkin iddia yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı.
iskenderun
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, iskenderun, hatay, milli savunma bakanlığı (msb), devriye
türkiye, iskenderun, hatay, milli savunma bakanlığı (msb), devriye
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İspanya ordusu İskenderun'da devriye yapıyor' iddiasına yalanlama
09:55 16.02.2023 (güncellendi: 09:57 16.02.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığından, “İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, “İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi” yaptığına ilişkin iddia yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı.