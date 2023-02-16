https://sputniknews.com.tr/20230216/micotakis-bu-dramdan-belki-de-turk-yunan-iliskileri-icin-daha-iyi-bir-sey-cikabilecegine-inaniyorum-1067123769.html

Miçotakis: Bu dramdan belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum

Miçotakis: Bu dramdan belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından ikili ilişkilerde oluşan olumlu atmosferin, Türkiye-Yunanistan... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T15:20+0300

2023-02-16T15:20+0300

2023-02-16T15:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kiryakos miçotakis

türkiye

yunanistan

deprem

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ikili ilişkilerde oluşan olumlu atmosferin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iyileşme sağlayabileceğine inandığını belirtti.Kozani'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miçotakis, Yunanistan'dan giden arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye'de hayat kurtarmasından duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.Miçotakis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkilerde iyileşme olabileceği yönündeki açıklamalarını not ettiğini belirterek, "Anlaşmazlıklarımız var. (Bunlar) Uluslararası hukuk ölçütünde ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde çözülebilir. Nihayetinde, bu trajedinin de ortaya koyduğu, halklarımız arasındaki duygusal bağa inanıyorum. Gerçekten, bu dramın içerisinden belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum" dedi.Yunan halkının, Türk halkına desteğine devam edeceğine inandığını kaydeden Miçotakis, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa çabasında da Yunanistan'ın komşu ülke olarak üzerine düşen rolü üstleneceğini ifade etti.

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