Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı: Birçok ilde ise kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesi var
© AAsağanak yağmur, kar
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Meteoroloji 16 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre yurdun bazı bölgelerinde çığ tehlikesi beklenirken 9 il için de sarı kodlu uyarı geldi. Deprem bölgesindeki soğuk hava ise etkisini sürdürmeye devam edecek.
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA -7°C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ -2°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif kar yağışlı
KONYA -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -11°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU -3°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TOKAT -3°C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 2°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -20°C, -8°C
Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KARS -22°C, -8°C
Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı
MALATYA -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu