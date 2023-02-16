https://sputniknews.com.tr/20230216/meteorolojiden-9-ile-sari-kodlu-uyari-bircok-ilde-ise-kuvvetli-saganak-ve-cig-tehlikesi-var-1067102930.html

Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı: Birçok ilde ise kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesi var

Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı: Birçok ilde ise kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesi var

Meteoroloji 16 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre yurdun bazı bölgelerinde çığ tehlikesi beklenirken 9 il için de sarı kodlu uyarı... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T09:44+0300

2023-02-16T09:44+0300

2023-02-16T09:44+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR -4°C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ -1°C, 12°CParçalı ve az bulutluİZMİR 5°C, 13°CParçalı ve az bulutluKÜTAHYA -7°C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 4°C, 14°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutluANTALYA 4°C, 16°CParçalı ve az bulutluHATAY 0°C, 12°CParçalı bulutluK.MARAŞ -2°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlıESKİŞEHİR -5°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif kar yağışlıKONYA -10°C, 2°CParçalı ve çok bulutluSİVAS -11°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU -3°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 0°C, 6°CParçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSAMSUN 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıTOKAT -3°C, 3°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON 2°C, 6°CParçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -20°C, -8°CParçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlıKARS -22°C, -8°CParçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlıMALATYA -8°C, 2°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR -5°C, 6°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP -2°C, 9°CParçalı ve az bulutluSİİRT -5°C, 5°CParçalı bulutluŞANLIURFA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu