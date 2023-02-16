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https://sputniknews.com.tr/20230216/meteorolojiden-9-ile-sari-kodlu-uyari-bircok-ilde-ise-kuvvetli-saganak-ve-cig-tehlikesi-var-1067102930.html
Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı: Birçok ilde ise kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesi var
Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı: Birçok ilde ise kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesi var
Meteoroloji 16 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre yurdun bazı bölgelerinde çığ tehlikesi beklenirken 9 il için de sarı kodlu uyarı... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T09:44+0300
2023-02-16T09:44+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR -4°C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ -1°C, 12°CParçalı ve az bulutluİZMİR 5°C, 13°CParçalı ve az bulutluKÜTAHYA -7°C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 4°C, 14°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutluANTALYA 4°C, 16°CParçalı ve az bulutluHATAY 0°C, 12°CParçalı bulutluK.MARAŞ -2°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlıESKİŞEHİR -5°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif kar yağışlıKONYA -10°C, 2°CParçalı ve çok bulutluSİVAS -11°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU -3°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 0°C, 6°CParçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSAMSUN 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıTOKAT -3°C, 3°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON 2°C, 6°CParçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -20°C, -8°CParçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlıKARS -22°C, -8°CParçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlıMALATYA -8°C, 2°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR -5°C, 6°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP -2°C, 9°CParçalı ve az bulutluSİİRT -5°C, 5°CParçalı bulutluŞANLIURFA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu

Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı: Birçok ilde ise kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesi var

09:44 16.02.2023
© AAsağanak yağmur, kar
sağanak yağmur, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AA
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Meteoroloji 16 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre yurdun bazı bölgelerinde çığ tehlikesi beklenirken 9 il için de sarı kodlu uyarı geldi. Deprem bölgesindeki soğuk hava ise etkisini sürdürmeye devam edecek.
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA -7°C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ -2°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif kar yağışlı
KONYA -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -11°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU -3°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TOKAT -3°C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 2°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -20°C, -8°C
Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KARS -22°C, -8°C
Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı
MALATYA -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
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