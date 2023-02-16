https://sputniknews.com.tr/20230216/lukasenko-sadece-belarus-topraklarina-saldirilmasi-halinde-rusyanin-yaninda-savasa-gireriz-1067125611.html

Lukaşenko: Sadece Belarus topraklarına saldırılması halinde Rusya'nın yanında savaşa gireriz

Lukaşenko: Sadece Belarus topraklarına saldırılması halinde Rusya'nın yanında savaşa gireriz

Belarus lideri Lukaşenko, komşu ülkelerin Belarus topraklarına saldırması halinde Birlik Devleti'ndeki ortağı Rusya'yla beraber savaşmaya hazır olduklarını... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T15:52+0300

2023-02-16T15:52+0300

2023-02-16T15:52+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

aleksandr lukaşenko

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yerli ve yabancı gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında Belarus ordusunu hangi durumlarda Rus ordusunun yanında savaşa sokacağını anlattı.Lukaşenko, "Şimdilik sadece bir durumda Ruslarla beraber Belarus topraklarından savaşmaya hazırım: Eğer vatandaşlarımı öldürmek için Belarus topraklarına bir asker gelirse. Belarus'a karşı saldırganlık yaparlarsa, yanıt sert olur ve savaş, tamamen farklı bir niteliğe kavuşur" dedi.Lukaşenko, bunun sadece Ukrayna için değil, Belarus'un diğer komşular için de geçerli olduğu uyarısında bulundu.Rusya'yla ortak askeri güce sahip olduklarını da kaydeden Belarus lideri, buna rağmen Moskova'nın Minsk'ten Ukrayna'ya karşı savaşa girmesini istemediğini vurguladı.Gazetecilerden gelen bir soru üzerine, henüz Rusya'nın özel askeri harekatı başlamadan önce Ukrayna'nın Belarus topraklarını çok namlulu roketatar sistemleriyle vurmaya hazırladığını söyleyen Lukaşenko, "Bunlar Ukrayna tarafının planlı eylemleriydi. Buna neden ihtiyaç duyduklarını bilmiyorum. İlk dakikalarda Belarus topraklarından saldırıya uğradılar. Bu, özel askeri harekatın başlamasından birkaç dakika önce sabaha karşı oldu" ifadelerini kullandı.Kiev'in Donbass'taki eylemlerini ve Odessa'da insanların canlı canlı yakıldığı vakayı anımsatan Lukaşenko, "Ukrayna, savaş çıkartmak için sadece bir bahaneydi. Batı, Ukrayna'yı savaşa sürükledi. Siz Rusya'yı suçluyorsunuz ancak Polonya aracılığıyla Ukrayna'yı bölmek isteyen sizsiniz" diye ekledi.

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