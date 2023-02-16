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https://sputniknews.com.tr/20230216/kazakistanda-nazarbayevi-ulusun-lideri-olarak-tanimlayan-yasa-yururlukten-kaldirildi--1067097381.html
Kazakistan’da Nazarbayev’i ‘ulusun lideri’ olarak tanımlayan yasa yürürlükten kaldırıldı
Kazakistan’da Nazarbayev’i ‘ulusun lideri’ olarak tanımlayan yasa yürürlükten kaldırıldı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ‘Elbaşı’ olarak tanımlayan yasasının geçersiz olduğuna dair kararnameyi imzaladı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T01:50+0300
2023-02-16T01:51+0300
dünya
kazakistan
nursultan nazarbayev
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Açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Anayasasında ilk cumhurbaşkanının ‘Elbaşı’ olarak tanımlanmasına ilişkin yasanın yürülükten kaldırıldığına dair yasayı imzaladı” denildi.Daha önce eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlık görevlerinin kaldırılmasını öngören yasa tasarısı onaylanmış, ardından 5 Haziran 2022'de gerçekleştirilen referandumla ‘Elbaşı’ unvanı Anayasa'dan çıkarılmıştı.
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kazakistan, nursultan nazarbayev
kazakistan, nursultan nazarbayev

Kazakistan’da Nazarbayev’i ‘ulusun lideri’ olarak tanımlayan yasa yürürlükten kaldırıldı

01:50 16.02.2023 (güncellendi: 01:51 16.02.2023)
© AANursultan Nazarbayev
Nursultan Nazarbayev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AA
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ‘Elbaşı’ olarak tanımlayan yasasının geçersiz olduğuna dair kararnameyi imzaladı.
Açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Anayasasında ilk cumhurbaşkanının ‘Elbaşı’ olarak tanımlanmasına ilişkin yasanın yürülükten kaldırıldığına dair yasayı imzaladı” denildi.
Daha önce eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlık görevlerinin kaldırılmasını öngören yasa tasarısı onaylanmış, ardından 5 Haziran 2022'de gerçekleştirilen referandumla ‘Elbaşı’ unvanı Anayasa'dan çıkarılmıştı.
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