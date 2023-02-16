https://sputniknews.com.tr/20230216/istanbulda-isid-operasyonu-13-gozalti-1067138764.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
IŞİD adına faaliyet gösterdikleri belirtilen 13 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T20:59+0300
2023-02-16T20:59+0300
2023-02-16T20:59+0300
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işid
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operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından IŞİD adına faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi. Savcılığın talimatıyla çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230204/istanbulda-isid-operasyonu--eylem-talimati-verildigi-ileri-surulen-15-supheli-tutuklandi-1066575716.html
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işid, istanbul, operasyon
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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
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IŞİD adına faaliyet gösterdikleri belirtilen 13 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından IŞİD adına faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.
Savcılığın talimatıyla çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.