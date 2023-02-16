https://sputniknews.com.tr/20230216/israilli-havayolu-sirketi-israir-turkiye-ucuslarina-yeniden-basladi-1067131417.html
İsrailli havayolu şirketi Israir, Türkiye uçuşlarına yeniden başladı
İsrailli havayolu şirketi Israir, Türkiye uçuşlarına yeniden başladı
İsrailli havayolu şirketi Israir, ara verdiği Türkiye uçuşlarına Tel Aviv-İstanbul seferi ile yeniden başladı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T17:16+0300
2023-02-16T17:16+0300
2023-02-16T17:19+0300
dünya
israil
türkiye
uçuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104097/97/1040979767_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_7c71d40654b8a72dbd47a7a5362c044e.jpg
Tel Aviv'den kalkan ve 146 yolcu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.Türk ve İsrail' bayrakları ile Türkiye'den motiflerin bulunduğu uçağın üzerine Türkçe ve İbranice Kardeşlik ve dayanışma, gelecekte barış' mesajlarının yazıldığı görüldü.İsrailli havayolu şirketi operasyon maliyetleri nedeniyle Türkiye uçuşlarına 2007'de son vermişti.Israir'in de seferlerini başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan havayolu şirketi sayısı 96'ya yükseldi.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonraki basın toplantısında "İsrail'den Türkiye'ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. 3 havayolu şirketimiz bu uçuşlara başlıyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230214/israil-disisleri-bakanindan-turkiyeye-deprem-nedeniyle-taziye-ziyareti-1067004158.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104097/97/1040979767_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_aedd8fd566fce6207add1861bd0fc07a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, türkiye, uçuş
İsrailli havayolu şirketi Israir, Türkiye uçuşlarına yeniden başladı
17:16 16.02.2023 (güncellendi: 17:19 16.02.2023) Abone ol
İsrailli havayolu şirketi Israir, ara verdiği Türkiye uçuşlarına Tel Aviv-İstanbul seferi ile yeniden başladı.
Tel Aviv'den kalkan ve 146 yolcu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Türk ve İsrail' bayrakları ile Türkiye'den motiflerin bulunduğu uçağın üzerine Türkçe ve İbranice Kardeşlik ve dayanışma, gelecekte barış' mesajlarının yazıldığı görüldü.
İsrailli havayolu şirketi operasyon maliyetleri nedeniyle Türkiye uçuşlarına 2007'de son vermişti.
Israir'in de seferlerini başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan havayolu şirketi sayısı 96'ya yükseldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonraki basın toplantısında "İsrail'den Türkiye'ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. 3 havayolu şirketimiz bu uçuşlara başlıyor" demişti.