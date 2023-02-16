https://sputniknews.com.tr/20230216/israilli-havayolu-sirketi-israir-turkiye-ucuslarina-yeniden-basladi-1067131417.html

İsrailli havayolu şirketi Israir, Türkiye uçuşlarına yeniden başladı

İsrailli havayolu şirketi Israir, Türkiye uçuşlarına yeniden başladı

İsrailli havayolu şirketi Israir, ara verdiği Türkiye uçuşlarına Tel Aviv-İstanbul seferi ile yeniden başladı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T17:16+0300

2023-02-16T17:16+0300

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dünya

israil

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uçuş

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Tel Aviv'den kalkan ve 146 yolcu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.Türk ve İsrail' bayrakları ile Türkiye'den motiflerin bulunduğu uçağın üzerine Türkçe ve İbranice Kardeşlik ve dayanışma, gelecekte barış' mesajlarının yazıldığı görüldü.İsrailli havayolu şirketi operasyon maliyetleri nedeniyle Türkiye uçuşlarına 2007'de son vermişti.Israir'in de seferlerini başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan havayolu şirketi sayısı 96'ya yükseldi.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonraki basın toplantısında "İsrail'den Türkiye'ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. 3 havayolu şirketimiz bu uçuşlara başlıyor" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230214/israil-disisleri-bakanindan-turkiyeye-deprem-nedeniyle-taziye-ziyareti-1067004158.html

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