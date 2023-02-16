https://sputniknews.com.tr/20230216/israil-disisleri-bakani-ulkesinin-buyukelciligini-yeniden-acmak-icin-kievde-1067104649.html

İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de

İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de

Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmak üzere Ukrayna'ya giden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T10:49+0300

2023-02-16T10:49+0300

2023-02-16T10:49+0300

ukrayna krizi

israil

ukrayna

eli cohen

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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cohen, Rusya'nın askeri harekatının başlamasından sonra Ukrayna'yı ziyaret eden 'ilk İsrailli bakan' oldu.Cohen'in ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile görüşeceği aktarıldı.Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden hizmete açacak Cohen'in başkentteki Holokost anıtı Babi Yar'ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, Cohen'in şu ifadelerine yer verildi: "Geçen yıl boyunca İsrail, Ukrayna halkı ve Ukrayna'nın yanında yer aldı. Bugün iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalarına aralıksız devam edecek Kiev'deki büyükelçiliğimizde İsrail bayrağını yeniden göndere çekeceğiz."

https://sputniknews.com.tr/20230205/eski-israil-basbakani-bennett-putin-operasyon-baslarken-zelenskiyi-ortadan-kaldirmama-sozu-verdi-1066604898.html

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