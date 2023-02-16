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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/israil-disisleri-bakani-ulkesinin-buyukelciligini-yeniden-acmak-icin-kievde-1067104649.html
İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de
İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de
Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmak üzere Ukrayna'ya giden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T10:49+0300
2023-02-16T10:49+0300
ukrayna krizi
israil
ukrayna
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cohen, Rusya'nın askeri harekatının başlamasından sonra Ukrayna'yı ziyaret eden 'ilk İsrailli bakan' oldu.Cohen'in ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile görüşeceği aktarıldı.Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden hizmete açacak Cohen'in başkentteki Holokost anıtı Babi Yar'ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, Cohen'in şu ifadelerine yer verildi: "Geçen yıl boyunca İsrail, Ukrayna halkı ve Ukrayna'nın yanında yer aldı. Bugün iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalarına aralıksız devam edecek Kiev'deki büyükelçiliğimizde İsrail bayrağını yeniden göndere çekeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230205/eski-israil-basbakani-bennett-putin-operasyon-baslarken-zelenskiyi-ortadan-kaldirmama-sozu-verdi-1066604898.html
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israil, ukrayna, eli cohen
israil, ukrayna, eli cohen

İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de

10:49 16.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAEli Cohen
Eli Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmak üzere Ukrayna'ya giden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşecek.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cohen, Rusya'nın askeri harekatının başlamasından sonra Ukrayna'yı ziyaret eden 'ilk İsrailli bakan' oldu.
Cohen'in ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile görüşeceği aktarıldı.
Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden hizmete açacak Cohen'in başkentteki Holokost anıtı Babi Yar'ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Cohen'in şu ifadelerine yer verildi: "Geçen yıl boyunca İsrail, Ukrayna halkı ve Ukrayna'nın yanında yer aldı. Bugün iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalarına aralıksız devam edecek Kiev'deki büyükelçiliğimizde İsrail bayrağını yeniden göndere çekeceğiz."
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