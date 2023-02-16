İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu

© AAKahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, İslahiye'de de hasara yol açtı.
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© AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, İslahiye'de de hasara yol açtı.
© AAKahramanmaraş olan depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazilerde kayma ile uzun ve derin yarıklar oluştu.
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© AA
Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazilerde kayma ile uzun ve derin yarıklar oluştu.
© AAFevzi Paşa Mahallesi'ndeki arazilerde oluşan kayma ile uzun ve derin yarıklar, depremin şiddetini gözler önüne serdi.
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© AA
Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki arazilerde oluşan kayma ile uzun ve derin yarıklar, depremin şiddetini gözler önüne serdi.
© AAArpa tarlasında sulama için açılan arkların kayması ve oluşan yarıklar drone ile görüntülendi.
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© AA
Arpa tarlasında sulama için açılan arkların kayması ve oluşan yarıklar drone ile görüntülendi.
© AAÖte yandan, depremlerin ardından kaya parçalarının demir yoluna yuvarlandığı görüldü.
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© AA
Öte yandan, depremlerin ardından kaya parçalarının demir yoluna yuvarlandığı görüldü.