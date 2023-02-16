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İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu
İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazilerde kayma ile uzun ve derin yarıklar oluştu. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
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islahiye, fotoğraf, фото, deprem, kahramanmaraş
islahiye, fotoğraf, фото, deprem, kahramanmaraş

İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu

12:51 16.02.2023
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazilerde kayma ile uzun ve derin yarıklar oluştu.
© AAKahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, İslahiye'de de hasara yol açtı.
İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, İslahiye'de de hasara yol açtı.
© AAKahramanmaraş olan depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazilerde kayma ile uzun ve derin yarıklar oluştu.
İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazilerde kayma ile uzun ve derin yarıklar oluştu.
© AAFevzi Paşa Mahallesi'ndeki arazilerde oluşan kayma ile uzun ve derin yarıklar, depremin şiddetini gözler önüne serdi.
İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki arazilerde oluşan kayma ile uzun ve derin yarıklar, depremin şiddetini gözler önüne serdi.
© AAArpa tarlasında sulama için açılan arkların kayması ve oluşan yarıklar drone ile görüntülendi.
İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Arpa tarlasında sulama için açılan arkların kayması ve oluşan yarıklar drone ile görüntülendi.
© AAÖte yandan, depremlerin ardından kaya parçalarının demir yoluna yuvarlandığı görüldü.
İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Öte yandan, depremlerin ardından kaya parçalarının demir yoluna yuvarlandığı görüldü.
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