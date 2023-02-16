https://sputniknews.com.tr/20230216/iran-el-kaide-liderinin-ulkede-bulundugu-iddialarini-yalanladi-1067141164.html

İran, 'El Kaide liderinin ülkede bulunduğu' iddialarını yalanladı

İran, 'El Kaide liderinin ülkede bulunduğu' iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, El Kaide'nin yeni lideri Seyfül Adil'in İran'da bulunduğuna dair iddiaları yalanladı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T21:59+0300

2023-02-16T21:59+0300

2023-02-16T22:07+0300

dünya

iran

el kaide

hüseyin emir abdullahiyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/06/1050544329_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_663c8a865c6bf0f153dfd83489b5a476.jpg

Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Beyaz Saray yetkililerine başarısız İranofobi oyununu durdurmalarını tavsiye ediyorum. El Kaide lideri hakkında haberler uydurmak ve onu İran ile ilişkilendirmek saçma ve temelsizdir" ifadelerini kullandı.İranlı Bakan, "Dünyada terörün büyümesinden, El Kaide ve DEAŞ'ı kuranlar sorumludur. Yanlış adres vermeyin" değerlendirmesinde bulundu.ABD medyasına göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) El Kaide terör örgütüyle ilgili yayımladığı üye devletler tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, geçen yıl Afganistan'da ABD saldırısında öldürülen Eymen ez-Zevahiri'nin ardından Mısırlı eski bir asker olan Seyfül Adil'in örgütün lideri olduğu ve İran'da bulunduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da dün yaptığı açıklamada, El Kaide lideri olduğu söylenen Adil'in İran'da bulunduğunu öne sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230204/centcom-umman-korfezinde-irandan-yemene-kacirilan-silahlara-el-konuldu-1066557327.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, el kaide, hüseyin emir abdullahiyan