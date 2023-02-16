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https://sputniknews.com.tr/20230216/iran-el-kaide-liderinin-ulkede-bulundugu-iddialarini-yalanladi-1067141164.html
İran, 'El Kaide liderinin ülkede bulunduğu' iddialarını yalanladı
İran, 'El Kaide liderinin ülkede bulunduğu' iddialarını yalanladı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, El Kaide'nin yeni lideri Seyfül Adil'in İran'da bulunduğuna dair iddiaları yalanladı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T21:59+0300
2023-02-16T22:07+0300
dünya
iran
el kaide
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Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Beyaz Saray yetkililerine başarısız İranofobi oyununu durdurmalarını tavsiye ediyorum. El Kaide lideri hakkında haberler uydurmak ve onu İran ile ilişkilendirmek saçma ve temelsizdir" ifadelerini kullandı.İranlı Bakan, "Dünyada terörün büyümesinden, El Kaide ve DEAŞ'ı kuranlar sorumludur. Yanlış adres vermeyin" değerlendirmesinde bulundu.ABD medyasına göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) El Kaide terör örgütüyle ilgili yayımladığı üye devletler tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, geçen yıl Afganistan'da ABD saldırısında öldürülen Eymen ez-Zevahiri'nin ardından Mısırlı eski bir asker olan Seyfül Adil'in örgütün lideri olduğu ve İran'da bulunduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da dün yaptığı açıklamada, El Kaide lideri olduğu söylenen Adil'in İran'da bulunduğunu öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230204/centcom-umman-korfezinde-irandan-yemene-kacirilan-silahlara-el-konuldu-1066557327.html
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iran, el kaide, hüseyin emir abdullahiyan
iran, el kaide, hüseyin emir abdullahiyan

İran, 'El Kaide liderinin ülkede bulunduğu' iddialarını yalanladı

21:59 16.02.2023 (güncellendi: 22:07 16.02.2023)
© SputnikHüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, El Kaide'nin yeni lideri Seyfül Adil'in İran'da bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.
Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Beyaz Saray yetkililerine başarısız İranofobi oyununu durdurmalarını tavsiye ediyorum. El Kaide lideri hakkında haberler uydurmak ve onu İran ile ilişkilendirmek saçma ve temelsizdir" ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan, "Dünyada terörün büyümesinden, El Kaide ve DEAŞ'ı kuranlar sorumludur. Yanlış adres vermeyin" değerlendirmesinde bulundu.
ABD medyasına göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) El Kaide terör örgütüyle ilgili yayımladığı üye devletler tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, geçen yıl Afganistan'da ABD saldırısında öldürülen Eymen ez-Zevahiri'nin ardından Mısırlı eski bir asker olan Seyfül Adil'in örgütün lideri olduğu ve İran'da bulunduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da dün yaptığı açıklamada, El Kaide lideri olduğu söylenen Adil'in İran'da bulunduğunu öne sürmüştü.
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