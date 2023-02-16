https://sputniknews.com.tr/20230216/hdpli-gergerlioglu-siyasi-partilere-yapilacak-yardim-depremzedelere-verilmeli-1067110523.html

HDP'li Gergerlioğlu: Siyasi partilere yapılacak yardım, depremzedelere verilmeli

HDP'li Gergerlioğlu: Siyasi partilere yapılacak yardım, depremzedelere verilmeli

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, siyasi partilere yapılacak yardımın, depremzedelere verilmesi çağrısında bulundu. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T12:36+0300

2023-02-16T12:36+0300

2023-02-16T12:37+0300

politika

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

ömer faruk gergerlioğlu

yardım

seçim

siyasi parti

deprem

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Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde partisinin yaptığı yardımların engellendiğini ileri sürdü.OHAL uygulamalarıyla, HDP'nin yardım tırlarına el konulduğunu iddia eden Gergerlioğlu, "İnsan haklarına, adalete sarılın da şu enkazı kaldıralım. İnsan haklarından, demokrasiden vazgeçerseniz, bu ülkenin enkazı da büyür." dedi.Gergerlioğlu, depremin sadece Türkiye'yi değil, Suriye'yi de etkilediğine işaret ederek, Suriyeli sığınmacılara yönelik nefret ve ırkçı söylemlerin karşısında olduklarını söyledi.HDP'li Gergerlioğlu, "Siyasi partilere deprem adı altında verilecek paraların depremzedelere tahsis edilmesi gerektiğini söylüyorum. Tüm siyasi partilerin bu yardımları depremzedelere tahsis edilmelidir. Milyarlarca liralık zararın bulunduğu, 50 bin yeni binanın yapılacağı bir yerde, seçim masrafı için partilere bu para tahsis edilmemeli." ifadesini kullandı.Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına bağışta bulunan kamu bankalarını eleştiren Gergerlioğlu, "Halkın parası üzerinden hayır yapan kuruluşlar var. Merkez Bankası, kimin parasını kime veriyorsunuz? "diye konuştu.

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), ömer faruk gergerlioğlu, yardım, seçim, siyasi parti, deprem