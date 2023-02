https://sputniknews.com.tr/20230216/hamdi-alkanin-annesi-hilva-alkan-yasamini-yitirdi-1067108996.html

Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan yaşamını yitirdi

Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan yaşamını yitirdi

Hamdi Alkan, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Hilva Alkan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Alkan, üzüntüsünü, "Canım annem dün akşam vefat etti... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Hilva Alkan'ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Hamdi Alkan, yayınladığı duygusal bir mesajla duyurdu.Annesiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkan, gönderisinde şu satırlara yer verdi:Anneme veda... Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki... Anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü... Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum, beni affet.Öyle günlerden geçiyoruz ki anneciğim deprem belki bitiyor ama yüreklerimizdeki fay kırıklarını cahilce çabalarla derinleştirmeye çalışanlar var. Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil, bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya’da olacak, şimdi ise bu dünyada olmayacaktık. Şehirler yıkılır, zamanla yenileri inşa edilir ama o şehri şehir yapan ruhu satın alacağınız, inşa edeceğiniz ne bir yer ne de bir para birimi bu evrende mevcut değil. Bu yüzyılları, bin yılları gerektirir. O ruh sanatla, eğitimle, sabırla ilmek ilmek oluşur. Ben şu an hayattaysam bunun sebebi yine sen oldun anneciğim ve çok sevdiğin Antakya’yı yeniden yaşatmak için çalışmak sana sözüm olsun. Tüm bölgedeki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu...Hilva Alkan, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Alkan, Anneler Günü'nde, "Soluk aldığın her güne şükürler olsun annem. Anneler Günü'n kutlu olsun. Seni hiç yalnız bırakmayan canım ablacığım; senin de Anneler Günü'n kutlu olsun. Hakkınız ödenmez" mesajını yayınlamıştı.

