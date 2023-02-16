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Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti
Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden gönüllü kadın ve erkek kuaförleri, çadır kentlerde kalanların kişisel bakım ihtiyaçlarını gideriyor. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
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gönüllü, fotoğraf, kuaför, kahramanmaraş, фото
gönüllü, fotoğraf, kuaför, kahramanmaraş, фото

Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti

15:12 16.02.2023
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden gönüllü kadın ve erkek kuaförleri, çadır kentlerde kalanların kişisel bakım ihtiyaçlarını gideriyor.
© İHA7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde konaklayan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.
Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde konaklayan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.
© İHAKırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine ulaştırılan 46 gönüllü kuaförler, vatandaşlara saç ve sakal kesim hizmeti veriyor.
Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine ulaştırılan 46 gönüllü kuaförler, vatandaşlara saç ve sakal kesim hizmeti veriyor.
© İHAYahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kırıkkale Yahşihan'dan 46 gönüllü kuaför ve berber arkadaşımızla beraber geldik" dedi.
Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kırıkkale Yahşihan'dan 46 gönüllü kuaför ve berber arkadaşımızla beraber geldik" dedi.
© İHATürkyılmaz, "Pazarcık ilçesinde hedefimiz 500 ila bin vatandaşımızı tıraş etmek. Gerçekten ihtiyaç olan bir şey. Emeği geçen kuaför ve berber arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Türkyılmaz, "Pazarcık ilçesinde hedefimiz 500 ila bin vatandaşımızı tıraş etmek. Gerçekten ihtiyaç olan bir şey. Emeği geçen kuaför ve berber arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
© İHAGönüllü kuaför ve berberler, çadır kentlerde kalan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları için kolları sıvadı.
Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Gönüllü kuaför ve berberler, çadır kentlerde kalan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları için kolları sıvadı.
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