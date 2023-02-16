Gönüllü kuaförlerden deprem bölgesinde kişisel bakım hizmeti

© İHA7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde konaklayan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.
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© İHA
7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde konaklayan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.
© İHAKırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine ulaştırılan 46 gönüllü kuaförler, vatandaşlara saç ve sakal kesim hizmeti veriyor.
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© İHA
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine ulaştırılan 46 gönüllü kuaförler, vatandaşlara saç ve sakal kesim hizmeti veriyor.
© İHAYahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kırıkkale Yahşihan'dan 46 gönüllü kuaför ve berber arkadaşımızla beraber geldik" dedi.
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© İHA
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kırıkkale Yahşihan'dan 46 gönüllü kuaför ve berber arkadaşımızla beraber geldik" dedi.
© İHATürkyılmaz, "Pazarcık ilçesinde hedefimiz 500 ila bin vatandaşımızı tıraş etmek. Gerçekten ihtiyaç olan bir şey. Emeği geçen kuaför ve berber arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
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© İHA
Türkyılmaz, "Pazarcık ilçesinde hedefimiz 500 ila bin vatandaşımızı tıraş etmek. Gerçekten ihtiyaç olan bir şey. Emeği geçen kuaför ve berber arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
© İHAGönüllü kuaför ve berberler, çadır kentlerde kalan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları için kolları sıvadı.
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© İHA
Gönüllü kuaför ve berberler, çadır kentlerde kalan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları için kolları sıvadı.