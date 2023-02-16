https://sputniknews.com.tr/20230216/eski-israilli-istihbaratcinin-kurdugu-grup-33-baskanlik-secimine-mudahale-ettigini-iddia-etti-1067116740.html

Eski İsrailli istihbaratçının kurduğu grup, 33 başkanlık seçimine müdahale ettiğini iddia etti

Eski İsrailli istihbaratçının kurduğu grup, 33 başkanlık seçimine müdahale ettiğini iddia etti

Uluslararası araştırmacı gazetecilik çalışması, gizli bir İsrailli grubun ABD dahil dünya çapında onlarca seçimi bilgisayar korsanlığı ve dezenformasyon... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T13:30+0300

2023-02-16T13:30+0300

2023-02-16T13:45+0300

dünya

israil

ekip

istihbarat

hackleme

siber saldırı

dezenformasyon

manipülasyon

bot hesap

seçimler

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Bir uluslararası gazeteciler konsorsiyumunun yürüttüğü araştırma sayesinde 50 yaşında eski bir İsrail gizli servis ajanı olan Tal Hanan'ın yönettiği Jorge Ekibi isimli grubun gizli operasyonları ifşa edildi.Guardian, Le Monde, ZDF, Der Spiegel ve El Pais dahil çok sayıda medya kuruluşunun araştırmacı gazetecilik çalışması kapsamında muhabirler kendilerini müstakbel müşteri olarak tanıtarak Jorge Ekibi ile iletişim kurdu ve birimin üyeleriyle yapılan toplantılarda saatlerce süren görüntüleri gizlice kaydetti. Buna göre Hanan, sözleşmeli çalışan Jorge Ekibi'nin hizmetlerinin hem özel şirketler hem de istihbarat teşkilatları tarafından kullanılabileceğini, operasyonlarının Avrupa ve Afrika'dan Kuzey, Orta ve Güney Amerika'ya dek yayıldığını söyledi.The Guardian'ın dün yayımladığı video klipte, Hanan, Jorge Ekibi'nin '27'si başarılı olan 33 başkanlık düzeyindeki seçim kampanyasını halletmesiyle' övündüğü görüldü. "Şu anda Afrika'da bir seçimin içindeyiz... Yunanistan ve Emirlikler'de birer ekibimiz var... İpuçlarını takip edersiniz" diyen Hanan, ABD'de 'iki büyük projede' yer aldığını da söyledi. Ülke siyasetleriyle doğrudan ilgilenmediğini sözlerine ekledi. Grubun yazışmalarına da yer verilen haberde Jorge Ekibi'nin 2015 Nijerya başkanlık seçimleri üzerinde gizli çalışma yürüttüğünün belirlendiği belirtildi. Araştırmaya göre Jorge Ekibi, seçimlere müdahale etme karşılığı müşterilerinden 6 ila 15 milyon Euro (6.4-16 milyon dolar) arasında ücret talep ediyor. Müşteri sandığı muhabirlerle toplantılar sırasında ekip, siber saldırı ve özel operasyonlar dahil seçimleri etkileme yöntemlerini gösterdi. Ancak grubun cephaneliğindeki kilit aletin, Advanced Impact Media Solutions veya Aims adlı bir yazılım paketi olduğu belirtildi. Bu yazılım paketi sayesinde grubun çeşitli sosyal medya platformlarında yaklaşık 30 bin gelişmiş botu kontrol ettiği sanılıyor.Buna göre Jorge Ekibi'nin operasyonları Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram ve YouTube'da binlerce sahte sosyal medya profili oluşturmayı da kapsıyor. Gerçek sosyal medya hesaplarından alınan profil resimlerini kullandığı bu sahte hesaplar, kredi kartlarına da bağlantı kuruyor ve toplu mesaj gönderen binlerce bot oluşturmak için kullanılabiliyor. Hanan', seçim kampanyası yürütenlerin e-posta ve mesajlaşma hizmetlerini hackleyebileceği ve bağlantılarına kampanyalarına zarar verecek mesajlar gönderebileceğiyle de övündü. Ekip, gizli operasyonları için gerekli dezenformasyonu meşru medya organlarına yerleştirdiğini de iddia etti.Ekibin bir üyesinin müşteri sandığı muhabire BFM TV'de yayımlanan bir haberin gerisinde kendilerinin olduğunu söylediğinin bildirilmesinin ardından, Fransız kanalı, sunucu Rachid M'Barki'nin görevini askıya aldı. Politico'ya konuşan M'Barki, 'kaynaklardan aldığı bilgileri kullandığını ve olağan editoryal süreci takip etmeleri gerekmediğini' söyledi.

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israil, ekip, istihbarat, hackleme, siber saldırı, dezenformasyon, manipülasyon, bot hesap, seçimler