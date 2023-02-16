https://sputniknews.com.tr/20230216/egm-sosyal-medyada-depreme-iliskin-provokatif-paylasimlarda-bulunan-21-kisi-tutuklandi-1067107041.html

EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı

EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisi tespit edildiğini; bunlardan 330'u... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T11:50+0300

2023-02-16T11:50+0300

2023-02-16T11:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

emniyet genel müdürlüğü (egm)

deprem

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Açıklamada, “Dolandırıcılığa yönelik hazırlanan internet sitelerinin kapatılması sağlandı” denildi.Açıklamanın tamamı şöyle:"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir.Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 651 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 330 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 110 şahıs gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır.Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş;76 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış,Resmî kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış,Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem