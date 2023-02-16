https://sputniknews.com.tr/20230216/egm-sosyal-medyada-depreme-iliskin-provokatif-paylasimlarda-bulunan-21-kisi-tutuklandi-1067107041.html
EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı
EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisi tespit edildiğini; bunlardan 330'u... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T11:50+0300
2023-02-16T11:50+0300
2023-02-16T11:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emniyet genel müdürlüğü (egm)
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103497/59/1034975996_150:0:2994:1600_1920x0_80_0_0_5d5baec989cb3eafe27cad72dc42cc4c.jpg
Açıklamada, “Dolandırıcılığa yönelik hazırlanan internet sitelerinin kapatılması sağlandı” denildi.Açıklamanın tamamı şöyle:"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir.Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 651 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 330 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 110 şahıs gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır.Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş;76 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış,Resmî kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış,Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103497/59/1034975996_505:0:2638:1600_1920x0_80_0_0_cdb4b48d19f06583633d38c78a82d3a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem
emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem
EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisi tespit edildiğini; bunlardan 330'u hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada 110 şahsın gözaltına alındığı, 21 kişinin de tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, “Dolandırıcılığa yönelik hazırlanan internet sitelerinin kapatılması sağlandı” denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir.
Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 651 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 330 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 110 şahıs gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır.
Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş;
76 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış,
Resmî kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış,
Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."