https://sputniknews.com.tr/20230216/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067102169.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.8540 liradan, euro 20.1860 liradan güne başladı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T09:12+0300

2023-02-16T09:12+0300

2023-02-16T09:12+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 18.8520 liradan alınan dolar 18.8540 liradan satılıyor. 20.1840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1860 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.8510 lira, avronun satış fiyatı ise 20.1220 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 113 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 803 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 191 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1836 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 85.97 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.97 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.950puandan başladı.

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