https://sputniknews.com.tr/20230216/depremin-10-gununde-rakka-ilk-insani-yardim-konvoyuna-eristi-1067298764.html

Depremin 10. gününde Rakka ilk insani yardım konvoyuna erişti

Depremin 10. gününde Rakka ilk insani yardım konvoyuna erişti

Suriye’de, hükümetin kontrolünde olmayan Rakka şehrine nihayet ilk insani yardım konvoyu ulaşmayı başardı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T23:49+0300

2023-02-16T23:49+0300

2023-02-20T23:58+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rakka

deprem

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Rakka'daki yıkım korkunç boyutta. Mesele şu ki, tamamıyla ABD yanlısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) militanlarının kontrolünde olan Rakka bölgesi henüz savaşın etkisinden kurtulmadı. Burada, ABD’nin yoğun bombardımanlarından sonra binaların ve altyapının onarımını kimseler yapmadı. Bölge şimdi depremden de etkilendi. Yerel sakinlerin söylediklerine göre, ABD bombalamalarının verdiği hasar ile depremin verdiği hasar neredeyse birbirine eşit.Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler’in yardımıyla, Rakka sakinlerine ilk insani yardımı ulaştırmayı başardı. Bir hafta boyunca SDG konvoyun geçişine izin vermeyi reddediyordu.Sputnik muhabiri, konvoyun Rakka’ya en yakınında yer alan ve Suriye yönetiminin kontrolünde olan Sabha’dan gönderildiğini bildirdi. İnsani yardım hükümet, yardım kuruluşları ve sıradan vatandaşların ortak çabalarıyla toplandı. İlk partiyle Rakka’ya onlarca TIR gönderildi.Öte yandan Rakka’daki Sosyal İşler ve Kamu Çalışma İdaresi’nin Başkanı Ahmed Haydar el-Murşid, insani yardım konvoyunun, yoğun müzakereler ve çok zor durumda olan vatandaşlara yardım etme arzusunun bir sonucu olduğunu belirterek şunu anlattı:“Hemşerilerimizi, akrabalarımızı, kardeşlerimizi zor durumda bırakamayız. Bu nedenle, insani yardımın onlara ulaşmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdik. Yoksa, felaketten sonraki 10 gün içinde hiç kimseler hiçbir şekilde onlara yardım sağlamadı, zira SDG’nin eylemleri nedeniyle bu imkansızdı.”İnsani yardım konvoyunun TIR’lar ve kamyonetler olmak üzere 144 araçtan oluştuğunu belirten el-Murşid, içinde 20 milyon Suriye lirası (150 bin TL) değerinde 25 ton gıda ve çok sayıda ilacın bulunduğunu kaydederek şunu söyledi:

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