https://sputniknews.com.tr/20230216/depremde-kizini-kaybeden-orhan-aydin-babalarindan-once-olmemeli-cocuklar-1067124105.html

Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın: Babalarından önce ölmemeli çocuklar

Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın: Babalarından önce ölmemeli çocuklar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızıyla ilgili paylaşımında, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar"... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T15:33+0300

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türkiye

deprem

orhan aydın

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Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş depremde enkaz altında kalmıştı. Aydın, günlerce Twitter'dan paylaşım yapmış; arama desteği ve iş makinesi yardımı istemişti. Orhan Aydın'ın kızının 11 Şubat'ta cansız bedenine ulaşılmıştı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızı ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" ifadelerini kullandı.

türkiye

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deprem, orhan aydın