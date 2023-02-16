https://sputniknews.com.tr/20230216/depremde-kizini-kaybeden-orhan-aydin-babalarindan-once-olmemeli-cocuklar-1067124105.html
Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın: Babalarından önce ölmemeli çocuklar
Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın: Babalarından önce ölmemeli çocuklar
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızıyla ilgili paylaşımında, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar"... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T15:33+0300
2023-02-16T15:33+0300
2023-02-16T15:33+0300
türkiye
deprem
orhan aydın
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Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş depremde enkaz altında kalmıştı. Aydın, günlerce Twitter'dan paylaşım yapmış; arama desteği ve iş makinesi yardımı istemişti. Orhan Aydın'ın kızının 11 Şubat'ta cansız bedenine ulaşılmıştı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızı ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" ifadelerini kullandı.
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deprem, orhan aydın
Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın: Babalarından önce ölmemeli çocuklar
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızıyla ilgili paylaşımında, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" dedi.
Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş depremde enkaz altında kalmıştı. Aydın, günlerce Twitter'dan paylaşım yapmış; arama desteği ve iş makinesi yardımı istemişti. Orhan Aydın'ın kızının 11 Şubat'ta cansız bedenine ulaşılmıştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızı ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" ifadelerini kullandı.