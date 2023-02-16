https://sputniknews.com.tr/20230216/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1067123945.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T15:25+0300
2023-02-16T15:25+0300
2023-02-16T15:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
nato
jens stoltenberg
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'ye destek ziyaretine gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. İkili daha sonra ortak basın açıklamasında konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230216/cavusoglu-nato-makamlari-ilk-andan-itibaren-taleplerimizle-hizla-harekete-gecti-1067108453.html
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recep tayyip erdoğan, nato, jens stoltenberg
recep tayyip erdoğan, nato, jens stoltenberg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
15:25 16.02.2023 (güncellendi: 15:34 16.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'ye destek ziyaretine gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. İkili daha sonra ortak basın açıklamasında konuşmuştu.