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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1067123945.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T15:25+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
nato
jens stoltenberg
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'ye destek ziyaretine gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. İkili daha sonra ortak basın açıklamasında konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230216/cavusoglu-nato-makamlari-ilk-andan-itibaren-taleplerimizle-hizla-harekete-gecti-1067108453.html
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recep tayyip erdoğan, nato, jens stoltenberg
recep tayyip erdoğan, nato, jens stoltenberg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

15:25 16.02.2023 (güncellendi: 15:34 16.02.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'ye destek ziyaretine gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. İkili daha sonra ortak basın açıklamasında konuşmuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
NATO Genel Sekreteri ile görüşen Çavuşoğlu: Bazı bölgesel konuları da değerlendirdik
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