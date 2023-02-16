https://sputniknews.com.tr/20230216/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1067104519.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T10:47+0300
2023-02-16T10:47+0300
2023-02-16T10:47+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin 14.30 gibi gerçekleşmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-gorustu-1066649136.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin 14.30 gibi gerçekleşmesi bekleniyor.