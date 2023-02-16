https://sputniknews.com.tr/20230216/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1067104519.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T10:47+0300

2023-02-16T10:47+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin 14.30 gibi gerçekleşmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-gorustu-1066649136.html

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı