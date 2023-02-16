https://sputniknews.com.tr/20230216/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-devlet-bahceliyi-kabul-etti-1067125530.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T15:50+0300
2023-02-16T15:50+0300
2023-02-16T15:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.