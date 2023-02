CHP'li Muharrem Erkek, depremzedelerin nasıl oy kullanacağını açıkladı

https://sputniknews.com.tr/20230216/chpli-muharrem-erkek-depremzedelerin-nasil-oy-kullanacagini-acikladi-1067116204.html

Öğrencilerin oy kullanabilmesi için 14 Şubat’a kadar adres kaydı yaptırması gerektiğine ilişkin söylentinin doğru olmadığını ifade eden Erkek, “Seçim takvimi başlayıp da seçmen kütükleri askıya çıkana dek her an MERNİS'e kayıtlı adresler değiştirilebilir” dedi.Seçimden üç ay önceki seçmen kayıtlarının esas alınacağı hükmünün milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde uygulandığını kaydeden Erkek, “Vatandaşlarımız YSK tarafından seçim takviminin yayınlandığı güne ve sonrasında seçmen listelerinin askıda kalıp ilan edileceği süre sonuna kadar oy kullanacakları yer adreslerini güncelleyebilirler. Adres güncellemeleri, nüfus müdürlüklerine bizzat başvuru veya e-devlet üzerinden yapılabilir. Askı süresinde bu işlemin dışında ayrıca ilçe seçim kurullarına başvuru gerekecektir. Bu başvurulara göre seçmen listeleri şekillenecektir” ifadesini kullandı.CHP'li Erkek, Twitter'dan, depremzedelerin ve üniversite öğrencilerinin nasıl oy kullanacağına ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yaşadığımız afet bazı soruları yeniden gündeme getiriyor. Özellikle öğrencilerimizin oy kullanabilmesi konusu şu aralar sıklıkla gelen başlıklardan. Hem öğrencilerimizin hem de diğer vatandaşlarımızın oy kullanmaları konusunda sorulan kimi soruların yanıtları:Öğrencilerimizin oy kullanabilmesi için 14 Şubat’a kadar adres kaydı yaptırması gerektiğine ilişkin bir söylenti dolaşıyordu, DOĞRU DEĞİLDİR.Seçim takvimi başlayıp da seçmen kütükleri askıya çıkana dek her an MERNİS'e kayıtlı adresler değiştirilebilir.Seçim Kanununda geçen yıl yapılan değişiklikle YEREL SEÇİMİN başlangıcından 3 ay önceki seçmen kayıtlarının esas alınacağı hükme bağlandı. Bu kural MİLLETVEKİLİ ve CUMHURBAŞKANI seçimlerinde uygulanmaz!Vatandaşlarımız YSK tarafından seçim takviminin yayınlandığı güne ve sonrasında seçmen listelerinin askıda kalıp ilan edileceği süre sonuna kadar oy kullanacakları yer adreslerini güncelleyebilirler.Adres güncellemeleri, nüfus müdürlüklerine bizzat başvuru veya e-devlet üzerinden yapılabilir. Askı süresinde bu işlemin dışında ayrıca ilçe seçim kurullarına başvuru gerekecektir. Bu başvurulara göre seçmen listeleri şekillenecektir.Yurtta kalan öğrenciler seçmen kütüklerinin askıda olacağı 2 haftada, yurtlarından alacakları belge ve okullarından alacakları öğrenci belgesiyle; - Önce nüfus müdürlüğüne, Oradan alacağı belgeyle ilçe seçim kurula başvurarak yurtlarının olduğu ilde oy kullanabilirler.Yurtlar kapalı olduğuna göre öğrenciler için de adres kayıt sistemindeki bir adresi ikamet adresi olarak göstermek gerekecek.Yeni düzenleme ile adresi kapandığı için adres kayıt sisteminde görünmeyenler, en son geçerli adreslerinde seçmen listelerine eklenecekler.YSK henüz, depremzedelerin oy kullanmasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin karar almadı. Bu konuyu da yakından takip ediyor, seçmenlerin oy kullanmasının güvence altına alınması için önerilerimizi oluşturuyoruz.Kendi sandığından başka sandıkta görev yapan sandık kurulu başkan, üyeleri ve diğer görevlilerin kendi sandıklarında isimlerinin karşısına 'oy kullanamaz' şerhi düşülür, görevli olduğu sandık seçmen listesine ismi eklenir. Böylece bunların mükerrer oy kullanmaları önlenir.Ayrıca kısıtlı, hükümlü, kamu hizmetinden yasaklı, silahaltında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrencilerin isimlerinin bulunduğu sandık seçmen listelerine de 'oy kullanamaz' şerhleri düşülür.Hem seçim öncesi hem seçim esnası hem de seçim sonrasında her bir oya sahip çıkacağız. Kimse merak etmesin

