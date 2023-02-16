https://sputniknews.com.tr/20230216/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-sinan-atesin-ailesini-ziyaret-etti-1067117107.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ailesini... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T13:33+0300

2023-02-16T13:33+0300

2023-02-16T13:33+0300

politika

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

sinan ateş

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyaret ettiğini belirtti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. Onu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230209/sinan-ates-cinayeti-tetikcisinin-ifadesi-ortaya-cikti-1066788811.html

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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, sinan ateş