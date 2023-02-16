https://sputniknews.com.tr/20230216/chp-deprem-iletisim-merkezi-verileri-paylasildi--alinan-45-bin-cagrinin-yuzde-65i-yardim-talebi--1067120030.html
CHP Deprem İletişim Merkezi verileri paylaşıldı: 'Alınan 45 bin çağrının yüzde 65'i yardım talebi'
CHP Deprem İletişim Merkezi verileri paylaşıldı: 'Alınan 45 bin çağrının yüzde 65'i yardım talebi'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından partide kurulan Deprem İletişim Merkezi'ne yaklaşık 45 bin çağrı geldiğini... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T14:14+0300
2023-02-16T14:14+0300
2023-02-16T14:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
çağrı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Akın, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ilk günlerinde koordinasyon eksikliği yaşandığını ifade etti. Deprem felaketinde iletişim kurmanın önemini işaret eden Akın iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliğinin adeta artçı deprem etkisi yarattığını savundu.İletişim hattına gelen telefonlardan yardımların ulaştırılamadığının gözlemlendiğini aktaran Akın, "Bugün itibarıyla yaklaşık 45 bin çağrı aldık. Bu çağrıların en başında yüzde 65 oranıyla yardım talebi geliyor. Çağrıların yüzde 15,5'i ise teyit edilmiş 'Enkazdan ses geliyor.' çağrıları. Ne yazık ki son iki gündür ses geliyor çağrıları artık gelmiyor. Ulaşım talebi, konaklama talebi, kayıp ve cenaze hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de aldık." ifadesini kullandı.Akın, partisinin Deprem İletişim Merkezi'ne en çok çağrının yüzde 50 oranıyla Hatay'dan yapıldığını, bunu sırasıyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'in takip ettiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/canli-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-11-gun-can-kaybi-35-binin-uzerinde-1067099825.html
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türkiye, deprem, çağrı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP Deprem İletişim Merkezi verileri paylaşıldı: 'Alınan 45 bin çağrının yüzde 65'i yardım talebi'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından partide kurulan Deprem İletişim Merkezi'ne yaklaşık 45 bin çağrı geldiğini bildirdi.
Akın, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ilk günlerinde koordinasyon eksikliği yaşandığını ifade etti. Deprem felaketinde iletişim kurmanın önemini işaret eden Akın iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliğinin adeta artçı deprem etkisi yarattığını savundu.
İletişim hattına gelen telefonlardan yardımların ulaştırılamadığının gözlemlendiğini aktaran Akın, "Bugün itibarıyla yaklaşık 45 bin çağrı aldık. Bu çağrıların en başında yüzde 65 oranıyla yardım talebi geliyor. Çağrıların yüzde 15,5'i ise teyit edilmiş 'Enkazdan ses geliyor.' çağrıları. Ne yazık ki son iki gündür ses geliyor çağrıları artık gelmiyor. Ulaşım talebi, konaklama talebi, kayıp ve cenaze hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de aldık." ifadesini kullandı.
Akın, partisinin Deprem İletişim Merkezi'ne en çok çağrının yüzde 50 oranıyla Hatay'dan yapıldığını, bunu sırasıyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'in takip ettiğini bildirdi.